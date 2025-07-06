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"Мы говорим вам спасибо". Супруги Зинченко закрыли свой ресторан в Киеве

Воскресенье 06 июля 2025 23:23
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"Мы говорим вам спасибо". Супруги Зинченко закрыли свой ресторан в Киеве Александр и Влада Зинченко (фото: instagram.com/zinchenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Киевский ресторан "INCH", который принадлежит полузащитнику Арсенала Александру Зинченко и его жене, спортивной журналистке Владе, приостанавливает свою работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт заведения.

"INCH" закрывается

В посте на странице ресторана команда поблагодарила гостей за совместные годы, вечера, эмоции и вкус жизни.

В сообщении подчеркивают, что INCH был не просто заведением питания, а настоящим местом встречи людей, которые ценят моменты.

"Это место, где собирались те, кто любит вкус жизни. Кто-то приходил за идеальным шафрановым ризотто или авторскими коктейлями. Кто-то - за эмоциями большого футбола, тенниса или за коктейлем, посвященным трассе, на которой проходит гонка Формулы-1. А кто-то - просто, чтобы быть среди своих", - написали в заведении.

Команда также подчеркнула, что ресторан был не только о спорте, а о теплых вечерах, драйвовых мгновениях и искренних разговорах с близкими людьми.

&quot;Мы говорим вам спасибо&quot;. Супруги Зинченко закрыли свой ресторан в КиевеАлександр и Влада Зинченко закрыли ресторан в Киеве (скриншот)

"О друзьях, праздновании важных и радостных событий. О рабочих митингах, которые совмещали дело и удовольствие. Мы говорим вам спасибо - за каждый день, за каждую трансляцию, за каждый ваш выбор быть с нами. Это было настоящее, и оно останется с нами", - говорится в публикации.

В завершении сообщения отметили, что INCH временно прекращает свою деятельность, однако команда не исключает возможного возвращения.

"Сегодня INCH ставит свою историю на паузу.Мы не знаем, будет ли продолжение, но точно знаем, что этот раздел был настоящим и важным", - говорится в заметке.

Напомним, ресторан INCH открыл свои двери в Киеве 26 июня 2024 года на Жилянской, 59.

Символично, что открытие совпало с трансляцией матча Украина - Бельгия на Евро-2024, которую показывали вживую прямо в заведении.

С первых дней INCH позиционировал себя как пространство для тех, кто ценит не только вкусную еду, но и эмоции большого спорта - в частности футбола и Формулы-1.

Меню сразу отличалось изяществом и ценами выше среднего: паштет из куриной печени стоил 280 грн, панипури с лососем - 320, баклажаны в азиатском стиле - 330, а тартар из лосося - 490 гривен.

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