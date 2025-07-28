Ідеальний фешн-дует: подружжя Зінченків підкорило елегантними парними образами

Подружжя Зінченків підкорило парними образами

Для вечірнього виходу Влада обрала витончену сукню ніжно-рожевого кольору від бренду Alina Sinyavskaya - вона ідеально підкреслила її тендітну фігуру.

Фасон без бретелей із легкою драпіровкою та квітковим акцентом на талії додає образу романтики й жіночності.

Сукня має елегантний розріз, що відкриває стрункі ноги. Завершують образ сріблясті босоніжки на підборах, невелика сумочка та делікатні прикраси.

Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Легкі локони й природний макіяж створюють бездоганний завершальний штрих.

Олександр Зінченко не відставав у стильності: футболіст обрав темно-сірий костюм класичного крою, який поєднав із чорною футболкою - сміливе та трендове рішення для вечірнього виходу.

Чорні шкіряні туфлі та годинник доповнили його сучасний і впевнений образ.

"Востаннє такі гарні фото у нас були з нашого весілля", - підписало світлини подружжя.

Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Реакція фоловерів

Користувачі соцмереж не стримують емоцій і зізнаються, що щиро радіють за пару, яка випромінює любов навіть через об’єктив камери.

Моя улюблена пара

Неперевершені

Так схожі між собою!!Гармонійна пара

Та ладно. Між весіллям і цими фото були теж суперові кадри

Наче кадри з фільму про кохання

Такі щирі… просто мурашки

Подружжя Зінченків (фото: instagram.com/v.lada_sedan)