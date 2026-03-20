США готовятся к наземной операции в Иране, - CBS

21:57 20.03.2026 Пт
3 мин
Военные уже провели подготовительные совещания, а на Ближний Восток направляются тысячи морских пехотинцев
aimg Валерий Ульяненко
США готовятся к наземной операции в Иране, - CBS Фото: сухопутные войска США уже готовятся к переброске на Ближний Восток (Getty Images)

Пентагон готовится к развертыванию американских сухопутных войск в Иране. Сейчас на Ближний Восток перебрасывают тысячи морских пехотинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Читайте также: Инструкторы ВСУ были шокированы тем, как военные США сбивают "Шахеды"

По словам источников, высокопоставленные военные командиры подали конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту развития событий.

В то же время президент США Дональд Трамп взвешивает свои шаги в конфликте с Ираном. Он обдумывает, размещать ли сухопутные войска в регионе, и пока непонятно, при каких обстоятельствах он позволит их использование.

Что известно о подготовке войск США

"Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы вам об этом точно не сказал", - приводит издание заявление Трампа, которое он озвучил в Овальном кабинете 19 марта.

CBS News обратилось за комментарием в Центральное командование США, вопрос переадресовали в Белый дом и Пентагон.

"Задача Пентагона - провести подготовку, чтобы обеспечить главнокомандующему максимальную свободу выбора; это не означает, что президент принял решение, и, как он сказал вчера в Овальном кабинете, пока он не планирует отправлять сухопутные войска куда-либо", - отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

Два источника сообщили, что военные также провели совещания, чтобы подготовиться к возможному задержанию иранских солдат и боевиков военизированных формирований, если Трамп все же отправит американских солдат.

CBS News пишет, что США готовятся к развертыванию подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии в регионе Ближнего Востока. В планировании участвуют Глобальные силы быстрого реагирования сухопутных войск и Морское экспедиционное подразделение морской пехоты.

Тысячи морских пехотинцев

Сейчас на Ближний Восток перебрасываются тысячи морских пехотинцев. По словам двух американских чиновников, в начале этой недели из Калифорнии отправились три военных корабля и около 2 200 морских пехотинцев из экспедиционного подразделения.

Это уже второе такое подразделение морской пехоты, отправленное с начала войны, и может пройти несколько недель, прежде чем оно займет свои позиции. Первое подразделение было отправлено из Тихоокеанского региона и все еще направляется к месту назначения.

Издание отмечает, что эти передвижения подчеркивают усилия Пентагона по расширению военных возможностей, доступных президенту.

Напомним, в США растут ожидания дальнейшего расширения военной операции. Опрос Reuters/Ipsos показал, что около 65% американцев считают, что Трамп может принять решение о введении войск в Иран, хотя поддерживают такой шаг лишь 7% респондентов.

В то же время администрация Трампа уже ускорила поставки вооружения на миллиарды долларов для союзников в регионе - в частности ОАЭ, Кувейта и Иордании, минуя Конгресс.

Отметим, десантная группа во главе с USS Boxer и 11-й экспедиционное подразделение морской пехоты вышли с западного побережья США раньше запланированного срока.

