Будет слышать весь город: в Киеве минуту молчания будут объявлять через уличные громкоговорители

В Киеве минуту молчания ежедневно в 9:00 будут объявлять через громкоговорители городской системы оповещения. Сейчас в столице завершают тестирование этой функции, и она уже работает во многих районах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Как будет работать объявление

Короткое голосовое сообщение о начале минуты молчания будет звучать ежедневно в 9:00 в местах, где это технически возможно.

Для этого используют громкоговорители территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Уже задействовано более 400 точек, и их количество постепенно будут увеличивать в рамках модернизации системы.

Зачем это внедряют

Как объяснили в КГГА, город стремится сделать минуту молчания не формальностью, а ежедневным осознанным ритуалом памяти.

Таким образом столица присоединяется к общенациональному чествованию памяти военных и гражданских, погибших в результате российской агрессии.

Где еще звучит минута молчания

Объявление минуты молчания в Киеве внедряют постепенно. В частности, с 2025 года ее уже транслируют:

на Крещатике и Майдане Независимости;

на 19 станциях метро;

в наземном общественном транспорте.

Также оповещения поступают через приложение Киев Цифровой и появляются на экранах и рекламных носителях.

Система еще настраивается, поэтому в случае проблем с громкостью или качеством записи жителей просят сообщать через контакт-центр 1551 или приложение "Киев Цифровой".