ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Минута молчания обязательна для всех: как будет работать закон, подписанный Зеленским

16:55 06.03.2026 Пт
2 мин
Минута молчания в Украине станет обязательной для всех - как это будет работать?
aimg Антон Корж
Минута молчания обязательна для всех: как будет работать закон, подписанный Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал закон, который устанавливает общенациональную минуту молчания, как обязательное ежедневное мероприятие на государственном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады Украины.

Читайте также: Остановить время на мгновение: кто и когда придумал чествовать жертв войны минутой молчания

Закон, подписанный президентом, устанавливает на общегосударственном уровне обязательное проведение общенациональной минуты молчания как ритуала благодарности, уважения и памяти.

Минутой молчания планируется почтить память:

  • военнослужащих и участников добровольческих формирований, которые погибли, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины;
  • медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, волонтеров и мирных жителей, ставших жертвами вооруженной агрессии России против Украины.

Общенациональная минута молчания проводится ежедневно в 09:00. На органы местной власти возложено оповещение и информирование на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также на территориях под их управлением.

Одновременно сообщение о минуте молчания также должны осуществлять медиа независимо от формы собственности.

Вместе с общенациональной минутой молчания проводится ежегодное чествование жертв геноцида украинского народа, в частности Голодомора 1932-1933 годов. Внашивание будет происходить каждую четвертую субботу ноября в 16:00.

Минута молчания в Украине

Ежедневно в Украине в 9 утра объявляют минуту молчания в память о погибших в результате вооруженной агрессии России. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский еще 16 марта 2022 года.

Однако только 11 февраля 2026 года в Украине на законодательном уровне утвердили объявление минуты молчания в 9 утра в память о жертвах вторжения Российской Федерации в Украину. Соответствующий закон приняла Верховная Рада.

Подробнее о том, кто и когда придумал минуту молчания, - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Скандал с Венгрией: зачем Орбану захват инкассаторов и будет ли дефицит валюты в Украине
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине