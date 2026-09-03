Волны жары и дефицит влаги: как погода в конце лета повлияла на урожай и посевную

Конец августа 2026 года принес украинцам погодные контрасты и ощутимые температурные качели. Все это повлияло как на созревание поздних сельскохозяйственных культур, так и на подготовку к посеву озимых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Специалисты напомнили, что в третьей декаде августа 2026 года в Украине преобладала типичная летняя погода с неравномерными осадками.
Самые теплые дни наблюдались:
Тогда средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 5-7°С.
"В остальные дни суточные температурные показатели были близки к норме", - констатировали в УкрГМЦ.
Сообщается, что с прохождением атмосферного фронта в отдельных областях Украины наблюдались дожди различной интенсивности и количества.
При этом местами они достигали критерия опасного метеорологического явления I уровня опасности.
"Когда за считанные часы выпала треть месячной нормы осадков", - объяснили в Укргидрометцентре.
Однако в большинстве областей, по данным специалистов, общее количество осадков было значительно меньше нормы.
В УкрГМЦ рассказали, что в течение третьей декады августа в Украине складывались неоднородные агрометеорологические условия.
"Которые оказали неодинаковое влияние на сельскохозяйственные культуры", - объяснили гражданам.
Так, созревание поздних сельскохозяйственных культур проходило в основном при условии:
"В течение декады пополнения запасов влаги в почве не происходило из-за отсутствия эффективных осадков", - сообщили эксперты.
Они отметили, что локальные дожди (наблюдавшиеся в отдельных районах) "существенного влияния на увлажнение почвы не оказали".
Больше всего отсутствие накопления влаги в почве скажется на севе озимого рапса, оптимальные сроки сева которого приходятся на период:
Между тем в большинстве западных и северных областей агрометеорологические условия были "вполне удовлетворительными" для:
"Благодаря достаточному влагообеспечению", - уточнили в Укргидрометцентре.
Отмечается также, что погодные условия были благоприятными:
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