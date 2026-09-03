Хвилі спеки та дефіцит вологи: як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівну

Особливості погоди в Україні наприкінці серпня

Спеціалісти нагадали, що у третій декаді серпня 2026 року в Україні переважала типова літня погода з нерівномірними опадами.

Найбільш теплі дні спостерігалися:

на початку декади;

наприкінці декади.

Тоді середня добова температура повітря була вищою за норму на 5-7°С.

"В решту днів добові температурні показники були близькими до норми", - констатували в УкрГМЦ.

Чи випало за цей період достатньо опадів

Повідомляється, що з проходженням атмосферного фронту в окремих областях України спостерігалися дощі різної інтенсивності та кількості.

При цьому місцями вони досягали критерію небезпечного метеорологічного явища I рівня небезпечності.

"Коли за лічені години випала третина місячної норми опадів", - пояснили в Укргідрометцентрі.

Проте у більшості областей, за даними фахівців, загальна кількість опадів була значно меншою від норми.

Агрометеорологічні умови третьої декади серпня 2026 року в Україні (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Що вплинуло на сільськогосподарські культури

В УкрГМЦ розповіли, що впродовж третьої декади серпня в Україні складалися неоднорідні агрометеорологічні умови.

"Які мали неоднаковий вплив на сільськогосподарські культури", - пояснили громадянам.

Так, достигання пізніх сільськогосподарських культур проходило в основному за умов:

помірно теплої погоди;

практично сухої погоди.

"Упродовж декади поповнення запасів вологи у ґрунті не відбувалося через відсутність ефективних опадів", - повідомили експерти.

Вони зауважили, що локальні дощі (які спостерігалися в окремих районах), "суттєвого впливу на зволоження ґрунту не мали".

Найбільше відсутність накопичення вологи у ґрунті позначиться на сівбі озимого ріпаку, оптимальні строки сівби якого припадають на період:

з 25 серпня;

до 9 вересня.

Тим часом у більшості західних та північних областей агрометеорологічні умови були "цілком задовільними" для:

завершення вегетації пізніх культур;

підготовки ґрунту під посів озимих культур.

"Завдяки достатньому вологозабезпеченню", - уточнили в Укргідрометцентрі.

Зазначається також, що погодні умови були сприятливими: