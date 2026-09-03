Хвилі спеки та дефіцит вологи: як погода наприкінці літа вплинула на врожай і посівну

Кінець серпня 2026 року приніс українцям погодні контрасти і відчутні температурні гойдалки. Все це вплинуло як на достигання пізніх сільськогосподарських культур, так і на підготовку до посіву озимих.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Спеціалісти нагадали, що у третій декаді серпня 2026 року в Україні переважала типова літня погода з нерівномірними опадами.
Найбільш теплі дні спостерігалися:
Тоді середня добова температура повітря була вищою за норму на 5-7°С.
"В решту днів добові температурні показники були близькими до норми", - констатували в УкрГМЦ.
Повідомляється, що з проходженням атмосферного фронту в окремих областях України спостерігалися дощі різної інтенсивності та кількості.
При цьому місцями вони досягали критерію небезпечного метеорологічного явища I рівня небезпечності.
"Коли за лічені години випала третина місячної норми опадів", - пояснили в Укргідрометцентрі.
Проте у більшості областей, за даними фахівців, загальна кількість опадів була значно меншою від норми.
В УкрГМЦ розповіли, що впродовж третьої декади серпня в Україні складалися неоднорідні агрометеорологічні умови.
"Які мали неоднаковий вплив на сільськогосподарські культури", - пояснили громадянам.
Так, достигання пізніх сільськогосподарських культур проходило в основному за умов:
"Упродовж декади поповнення запасів вологи у ґрунті не відбувалося через відсутність ефективних опадів", - повідомили експерти.
Вони зауважили, що локальні дощі (які спостерігалися в окремих районах), "суттєвого впливу на зволоження ґрунту не мали".
Найбільше відсутність накопичення вологи у ґрунті позначиться на сівбі озимого ріпаку, оптимальні строки сівби якого припадають на період:
Тим часом у більшості західних та північних областей агрометеорологічні умови були "цілком задовільними" для:
"Завдяки достатньому вологозабезпеченню", - уточнили в Укргідрометцентрі.
Зазначається також, що погодні умови були сприятливими:
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