ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хуситы обстреляли два судна в Аденском заливе

Йемен, Понедельник 10 июня 2024 06:12
UA EN RU
Хуситы обстреляли два судна в Аденском заливе Фото: террористы обстреляли два судна в Аденском проливе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В течение последних суток группировки йеменских хуситов атаковали два судна противокорабельными баллистическими ракетами. Корабли получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в сети Х Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Так, в результате атак повреждения получил контейнеровоз под флагом Либерии. Однако судно продолжило движение по маршруту.

Кроме того, было повреждено грузовое судно под флагом Антигуа и Барбадоса. Оно тоже продолжило движение.

"Сообщений о пострадавших с кораблей США, коалиции или торговых судов нет", - отмечали в Командовании.

Атаки йеменских хуситов

С началом войны Израиля с ХАМАС, группировка хуситов начала атаковать коммерческие торговые суда в Аденском проливе и Красном море к югу от Йемена. Таким образом боевики выражают солидарность с палестинцами.

В воскресенье, 9 июня, подверглось ракетному удару и загорелось грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

6 июня боевики группировки атаковали корабль примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

Также на днях террористы выпустили ракеты по маршруту курсирования судна неподалеку от йеменского города Ходейда.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йемен
NEWS
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
Самолетов могло быть 2. ГУР раскрыло новые подробности атаки на Су-57 в России
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут