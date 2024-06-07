Хуситы обстреляли торговое судно у побережья Йемена
Хуситы атаковали очередное торговое судно в Красном море у побережья Йемена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным британской охранной фирмы Ambrey, взрыв около судна произошел в четверг примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.
Морские торговые операции Соединенного Королевства (UKMTO) получили информацию о двух взрывах возле судна в 27 милях к югу от Мохи. В результате инцидента никто не пострадал, экипаж судна находится в безопасности, корабль направляется в следующий порт захода.
Не понятно были ли инциденты Ambrey и UKMTO, одним и тем же событием.
Судно, о котором сообщила Ambrey, соответствует профилю целей йеменских боевиков-хуситов, которые в течение нескольких месяцев нападают на корабли у побережья страны. Судно направлялось из Европы в Объединенные Арабские Эмираты и не передавало сигнал автоматической идентификационной системы.
Обстрелы йеменских хуситов
С началом войны Израиля против ХАМАС в Секторе Газа в октябре минувшего года, связанные с Ираном хуситы начали обстреливать торговые коммерческие суда, которые проплывают в районе Йемена.
На днях хуситы выпустили ракеты в район курсирования торгового судна недалеко от йеменского города Ходейда. Также террористы провели шесть операций, направленных против американских авианосца и эсминца и трех судов в Красном море и Индийском океане.
В конце мая американские военные уничтожили крылатую ракету, которую запустили хуситы в Красное море.
А 18 мая хуситы поразили ракетами танкер Wind, который находился в России и направлялся в Китай.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.