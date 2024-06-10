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Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці

Ємен, Понеділок 10 червня 2024 06:12
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Хусити обстріляли два судна в Аденській затоці Фото: терористи обстріляли два судна в Аденській протоці (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Протягом останньої доби угруповання єменських хуситів атакували два судна протикорабельними балістичними ракетами. Кораблі зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в мережі Х Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM).

Так, внаслідок атак ушкодження зазнав контейнеровоз під прапором Ліберії. Однак судно продовжило рух за маршрутом.

Крім того, було ушкоджене вантажне судно під прапором Антигуа і Барбадосу. Воно теж продовжило рух.

"Повідомлень про постраждалих з кораблів США, коаліції чи торговельних суден немає", - зазначали в Командуванні.

Атаки єменських хуситів

З початком війни Ізраїлю з ХАМАС, угруповання хуситів почало атакувати комерційні торговельні судна в Аденській протоці та Червоному морі на південь від Ємену. Таким чином бойовики висловлюють солідарність з палестинцями.

В неділю, 9 червня, зазнало ракетного удару та загорілося вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди. Інцидент стався за 83 морські милі на південний схід від єменського Адена.

6 червня бойовики угруповання атакували корабель приблизно за 19 морських миль на захід від єменського портового міста Моха.

Також днями терористи випустили ракети по маршруту курсування судна неподалік єменського міста Ходейда.

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