Грузовое судно было поражено ракетой у берегов Йемена

Британская охранная фирма Ambrey сообщила в воскресенье, 9 июня, что грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды получило ракетный удар в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена и загорелось. Пожар уже ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ранее Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что получила сообщение от капитана судна об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

Боевики хуситов, которые контролируют наиболее густонаселенные части Йемена и поддерживают Иран, в течение последних месяцев атаковали корабли у его побережья, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами, которые воюют с Израилем в Газе.

"Корабль направлялся на юго-запад вдоль Аденского залива на скорости 8,2 узла, когда в передовую станцию попала ракета. Начался пожар, но он был ликвидирован", - сообщили в Ambrey.

"Была замечена вторая ракета, но она не попала в судно. Во время инцидента находившиеся на борту небольших лодок поблизости люди открыли огонь по кораблю", - добавили в охранной фирме.

Судно сменило курс с увеличенной скоростью. Пострадавших нет.