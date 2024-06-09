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Грузовое судно было поражено ракетой у берегов Йемена

Воскресенье 09 июня 2024 02:40
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Грузовое судно было поражено ракетой у берегов Йемена Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Британская охранная фирма Ambrey сообщила в воскресенье, 9 июня, что грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды получило ракетный удар в 83 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена и загорелось. Пожар уже ликвидирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ранее Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявила, что получила сообщение от капитана судна об инциденте в 80 морских милях к юго-востоку от йеменского Адена.

Боевики хуситов, которые контролируют наиболее густонаселенные части Йемена и поддерживают Иран, в течение последних месяцев атаковали корабли у его побережья, заявляя, что действуют в знак солидарности с палестинцами, которые воюют с Израилем в Газе.

"Корабль направлялся на юго-запад вдоль Аденского залива на скорости 8,2 узла, когда в передовую станцию попала ракета. Начался пожар, но он был ликвидирован", - сообщили в Ambrey.

"Была замечена вторая ракета, но она не попала в судно. Во время инцидента находившиеся на борту небольших лодок поблизости люди открыли огонь по кораблю", - добавили в охранной фирме.

Судно сменило курс с увеличенной скоростью. Пострадавших нет.

Напомним, 8 июня в Йемене при невыясненных обстоятельствах хуситы задержали 11 местных сотрудников учреждений ООН.

Солидарность с Палестиной

Хуситы атакуют судоходство в коридоре Красного моря из-за войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа.

Недавно боевики атаковали очередное торговое судно у побережья Йемена. По данным британской охранной фирмы Ambrey, взрыв вблизи судна произошел в четверг примерно в 19 морских милях к западу от йеменского портового города Моха.

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