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Хуситы нанесли удар ракетами по торговому судну вблизи побережья Йемена

Воскресенье 02 июня 2024 03:13
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Хуситы нанесли удар ракетами по торговому судну вблизи побережья Йемена Фото: йеменские хуситы атаковали ракетами очередное коммерческое судно (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Хуситы выпустили ракеты в район курсирования коммерческого торгового судна вблизи побережья Йемена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в 48 морских милях к юго-западу от йеменского города Ходейда. Капитан судна видел взрыв на существенном расстоянии от корабля.

Морское торговое агентство Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно и экипаж находятся в безопасности и направляются в следующий порт захода.

Шесть операций против авианосца США

Тем временем йеменские хуситы провели шесть операций, направленных против американского авианосца, американского эсминца и трех судов в Красном море и Индийском океане.

"Группировка нацелилась на американский авианосец "Эйзенхауэр" к северу от Красного моря, выпустив несколько ракет и беспилотников. Это была вторая операция против авианосца за последние 24 часа", - заявил в субботу военный представитель террористов Яхья Сари.

Он также добавил, что другие операции были направлены против американского эсминца и корабля ABLIANI в Красном море, а также против "корабля MAINA, который был дважды обстрелян в Красном море, а также в Аравийском море".

Кроме того, "корабль ALORAIQ был атакован в Индийском океане", добавил Сари.

Атаки йеменских хуситов

Вторжение террористов ХАМАС в Сектор Газа в октябре 2023 года и начало войны Израиля с террористами этой группировки, активизировало поддерживаемые Ираном радикальные исламистские движения в странах Ближнего Востока.

В частности, в Йемене группировки хуситов начали атаковать связанные с Израилем коммерческие торговые суда, следующие через Аденский пролив между Индийским океаном и Красным морем.

Так, 23 мая военные США уничтожили запущенную хуситами крылатую ракету. Террористы запускали в Красное море две противокорабельные баллистические ракеты.

18 мая хуситы попали ракетами в танкер Wind, который находился в России и двигался в Китай.

Перед этим военные США сбили беспилотник хуситов над Аденским проливом.

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