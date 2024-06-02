Хуситы нанесли удар ракетами по торговому судну вблизи побережья Йемена

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел в 48 морских милях к юго-западу от йеменского города Ходейда. Капитан судна видел взрыв на существенном расстоянии от корабля.

Морское торговое агентство Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно и экипаж находятся в безопасности и направляются в следующий порт захода.

Шесть операций против авианосца США

Тем временем йеменские хуситы провели шесть операций, направленных против американского авианосца, американского эсминца и трех судов в Красном море и Индийском океане.

"Группировка нацелилась на американский авианосец "Эйзенхауэр" к северу от Красного моря, выпустив несколько ракет и беспилотников. Это была вторая операция против авианосца за последние 24 часа", - заявил в субботу военный представитель террористов Яхья Сари.

Он также добавил, что другие операции были направлены против американского эсминца и корабля ABLIANI в Красном море, а также против "корабля MAINA, который был дважды обстрелян в Красном море, а также в Аравийском море".

Кроме того, "корабль ALORAIQ был атакован в Индийском океане", добавил Сари.