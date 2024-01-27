Хуситы атаковали танкер, перевозивший российскую нефть, - Bloomberg

Атакованный йеменскими хуситами танкер Marlin Luanda компании Trafigura Group, перевозил российские нефтепродукты для производства бензина и пластмасс. Сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что после того, как Европа отказалась от поставок российской нефти из-за войны в Украине, огромные объемы российской нефти сейчас проходят через южную часть Красного моря к азиатским покупателям. Атакованное минувшей ночью судно перевозило топливо из России и это, вероятно, обеспокоит Москву.

По данным аналитической компании Kpler, танкер забрал свой груз российского происхождения через так называемую "передачу с судна на судно" с участка акватории Лаконского залива на юге Греции. Этот район играет ключевую роль в поставках российской нефти на мировой рынок, а также в обработке сырья, не превышающих верхнюю границу цены. Это свидетельствует об использовании теневых схем в торговле.

Trafigura, вместе с другими сырьевыми трейдерами, такими как Glencore Plc, Vitol Group и Gunvor Group, была одним из крупнейших поставщиков нефти из России до ее полномасштабного вторжения в Украину. Также компания была партнером в крупном нефтяном проекте, который реализовывался государственным производителем ПАО "Роснефть".

После введения санкций США, Европы и Великобритании в отношении экспорта российских энергоносителей, Trafigura отошла от этих потоков. Хотя гендиректор компании Джереми Вейр заявил, что она продолжает торговать небольшими объемами нефтепродуктов из России, эта позиция таки была пересмотрена.

"Тот факт, что компания забрала груз путем перегрузки с судна на судно у берегов Греции, проливает свет на то, как один из крупнейших мировых сырьевых трейдеров прибегает к менее прозрачным средствам, продолжая способствовать экспорту нефтепродуктов из России, в то время, когда в Украине все еще продолжается война", - отмечает Bloomberg.

Йеменские хуситы обстреляли ракетами танкер Marlin Luanda компании Trafigura Group вечером 26 января. Удар произошел примерно в 55 милях к юго-востоку от города Аден. На борту судна возник пожар.

Bloomberg констатирует, что этот инцидент также свидетельствует о том, что США и их союзники все еще недостаточно ослабили военный потенциал хуситов спустя две недели после нанесения первого из нескольких авиаударов по ракетам, радарам и другим объектам группировки по всему Йемену.

В минувшие выходные заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что военные действия по сдерживанию хуситов и других поддерживаемых Ираном группировок, займут определенное время.

Атаки йеменских хуситов и ответ стран Запада

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.

В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене.

17 января США внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций и на следующий день осуществили очередные удары по позициям боевиков.

В целом с 11 января американские военные вместе с союзниками уничтожили более 25 ракетных установок хуситов.

Также США ввели санкции против ключевых лиц йеменских хуситов за их поддержку террористических актов против торгового судоходства в Красном море.

25 января США призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов и уговорить их прекратить атаки.

Днем в пятницу, 26 января, хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету по американскому эсминцу USS Carney, но ее успешно сбили.

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