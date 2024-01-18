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США нанесли очередные удары по объектам хуситов в Йемене

Четверг 18 января 2024 05:07
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США нанесли очередные удары по объектам хуситов в Йемене Фото: США нанесли удары по хуситам в Йемене (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Соединенные Штаты Америки нанесли еще одну серию ударов по объектам хуситов в Йемене сегодня ночью, 18 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Утверждается, что американские чиновники на условиях анонимности рассказали о нанесении ударов по объектам йеменских хуситов. Подробности о целях или количестве запущенных ракет пока не сообщались.

Накануне военно-морские силы США заявили, что ударный беспилотник, запущенный из районов контролируемых хуситов в Йемене, поразил американское судно Genco Picardy в Аденском заливе.

Согласно сообщению Центрального командования США, корабль Genco Picardy является "сухим судном" под флагом Маршалловых Островов, принадлежащего и управляемого Соединенными Штатами. В результате удара оно получило повреждения.

Что предшествовало

Йеменские хуситы с ноября прошлого года периодически атакуют торговые суда в Красном море с помощью ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Первые нападения произошли после начала войны Израиля против ХАМАСа.

В ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, связанным с хуситами. По всей стране раздавались взрывы. Несмотря на это, хуситы продолжили избивать по судам у побережья Йемена. Так, 15 января, они нанесли удар по американскому судну.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по их военным объектам будут повторяться.

17 января Соединенные Штаты Америки вновь внесли хуситов в перечень мировых террористических организаций.

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