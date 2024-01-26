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Хуситы атаковали американский эсминец в Аденском заливе: военные сбили ракету

Пятница 26 января 2024 20:05
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Хуситы атаковали американский эсминец в Аденском заливе: военные сбили ракету Фото: USS Carney (flickr.com/markp51)
Автор: Валерия Полищук

Хуситы выпустили противокорабельную баллистическую ракету по американскому эсминцу USS Carney.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центрального командования США в Twitter.

"26 января поддерживаемые Ираном боевики хуситы выпустили одну противокорабельную баллистическую ракету из контролируемых Хути районов Йемена по эсминцу USS Carney (DDG 64) класса Arleigh-Burke в Аденском заливе", - гооврится в сообщении.

Военные заявили, что ракета была успешно сбита эсминцем USS Carney.

Сообщений о ранениях и повреждениях не поступало.

Атаки хуситов

С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения совпали с началом войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.

В ответ на многочисленные атаки 12 января США и Британия ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. Однако, несмотря на удары стран Запада, боевики группировки продолжили атаки на торговые корабли.

25 января Соединенные Штаты призвали Китай убедить Иран повлиять на хуситов, чтобы прекратить нападения.

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Йемен Соединенные Штаты Америки
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