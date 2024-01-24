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Американские войска уничтожили более 25 ракетных установок хуситов, - Пентагон

Среда 24 января 2024 03:22
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Американские войска уничтожили более 25 ракетных установок хуситов, - Пентагон Фото: США уничтожили более 25 ракетных установок хуситов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Американские военные совместно с союзниками уничтожили более 25 ракетных установок хуситов в результате успешных авиаударов, начиная с 11 января.

Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.

"С 11 января американские военные уничтожили, или повредили свыше 25 пусковых установок и более 20 ракет йеменского движения "Ансар Аллах", - сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, удары авиации США и союзников по объектам группировки хуситов в Йемене были эффективными.

Райдер также отметил, что США в ходе ударов атаковали места базирования беспилотников, радаров, средств воздушного наблюдения и склады оружия.

Удары США и союзников по базам хуситов

Напомним, что в ночь на 12 января Соединенные Штаты и Британия нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов.

Помимо этого, Германия отправит фрегат "Гессен" в Красное море в рамках миссии ЕС против хуситов. Также Бельгия предоставит фрегат Louise-Marie для участия в европейской оборонительной операции в Красном море.

Ранее мы писали, кто такие хуситы, и почему они нападают на корабли в Красном море.

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