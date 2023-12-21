"Африканский корпус" объявил набор "вагнеровцев" и участников войны в Украине, - ISW

Подконтрольное Министерству обороны Российской Федерации подразделение "Африканский корпус" в среду, 20 декабря, объявило кампанию по набору бывших и действующих сотрудников "Группы Вагнера", а также людей, имеющих опыт боевых действий на войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что "куратором" нового пока неопределенного руководства "Африканского корпуса", является заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

В подразделении утверждали, что в его состав входят бывшие боевые командиры элитных подразделений российской армии и официально непризнанных частных военных компаний. В ISW предполагают, что, вероятно, речь идет о ЧВК "Редут", связанной с Главным управлением Генштаба ВС РФ.

"Африканский корпус" объявил "высокую зарплату" для новобранцев. В то же время, в подразделении уточнили, что перевестись в его состав могут только кадровые российские военные, которые в данный момент не участвуют в войне против Украины. Кроме того, действующие военнослужащие Росгвардии не могут перейти в африканское подразделение до завершения контракта.

"Желание "Африканского корпуса" уточнить право на службу свидетельствует о том, что его рекламная кампания заинтересовала бывших бойцов ЧВК "Вагнера", которые подписали контракты с Минобороны России или Росгвардией после смерти финансиста Вагнера Евгения Пригожина в августе 2023 года", - говорится в отчете ISW.

"Африканский корпус" будет действовать в Мали, Нигере и Буркина-Фасо - районах, которые соответствуют предварительной оценке зоны операций подразделения, определенной Институтом изучения войны.

Активность российских наемников в Африке

"Африканский корпус" был создан в ноябре 2023 года и является инициативой Минобороны РФ по усилению российского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Подразделение, в частности, призвано "решать масштабные и комплексные задачи" по "противодействию неоколониальному влиянию Запада", чтобы "подрывать его ресурсную базу" в странах Африки.

Добавим, что после смерти Евгения Пригожина, часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь. Но впоследствии часть бойцов подписала контракты и уехала в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.

В сентябре Кремль перебросил большинство "вагнеровцев" из Беларуси в Нигер, Ливию, Судан, Мали, Центральноафриканскую Республику и Мозамбик. Во всех этих странах Москва имеет свои колониальные и геополитические интересы, поддерживает их военные хунты и мятежников.

В начале декабря Институт изучения войны сообщал, что Россия пытается вмешаться в ситуацию в нестабильных странах Африки, используя активность боевиков "Группы Вагнера" в Центральноафриканской Республике.

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