Метели возвращаются: где в Украине завтра будет самая сложная погода

Фото: водителей призвали быть очень осторожными на дорогах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 19 февраля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Украинцев предупредили о метели и гололеде.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют ночью значительный снег и метели в Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

Кроме того, ночью в южных и большинстве центральных областей, а днем на Левобережье ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, будет гололедица - объявлен І уровень опасности, желтый. В ГСЧС отметили что скользко будет и на дорогах Киева и области, и призвали водителей быть осторожными.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, синоптики прогнозируют, что эта неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты. Речь идет о "температурных качелях" от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.

Отметим, в Сумах объявили чрезвычайную ситуацию природного характера из-за резкого потепления, интенсивных осадков и таяния снега. В результате подтоплений вода зашла в жилые массивы, объекты критической инфраструктуры и частные домовладения.

Кроме того, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что температура -25 зимой не является аномалией, ведь бывали годы с морозами до -40.

РБК-Украина также писало, что в Укргидрометцентре подвели погодные итоги за первую декаду февраля. Кроме того, украинцам рассказали, повлияли ли сильные морозы на будущий урожай озимых и плодовых культур.

