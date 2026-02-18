UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Хуртовини повертаються: де в Україні завтра буде найскладніша погода

Фото: водіїв закликали бути дуже обережними на дорогах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У четвер, 19 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов. Українців попередили про хуртовини та ожеледицю.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують вночі значний сніг та хуртовини у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

Крім того, вночі у південних та більшості центральних областей, а вдень на Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, буде ожеледиця - оголошено І рівень небезпеки, жовтий. В ДСНС зауважили що слизько буде й на дорогах Києва та області, та закликали водіїв бути обережними.

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти. Йдеться про "температурні гойдалки" від сильних морозів до короткочасного потепління, а також хвилі снігопадів і ожеледиці в окремих регіонах країни.

Зазначимо, у Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру через різке потепління, інтенсивні опади та танення снігу. Внаслідок підтоплень вода зайшла у житлові масиви, об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння.

Крім того, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що температура -25 взимку не є аномалією, адже бували роки з морозами до -40.

РБК-Україна також писало, що в Укргідрометцентрі підбили погодні підсумки за першу декаду лютого. Крім того, українцям розповіли, чи вплинули сильні морози на майбутній врожай озимих і плодових культур.

ГідрометцентрПогода в УкраїніДСНССнігопад