Хуртовини повертаються: де в Україні завтра буде найскладніша погода

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що цей тиждень принесе українцям різкі температурні контрасти. Йдеться про "температурні гойдалки" від сильних морозів до короткочасного потепління, а також хвилі снігопадів і ожеледиці в окремих регіонах країни.

Зазначимо, у Сумах оголосили надзвичайну ситуацію природного характеру через різке потепління, інтенсивні опади та танення снігу. Внаслідок підтоплень вода зайшла у житлові масиви, об’єкти критичної інфраструктури та приватні домоволодіння.

Крім того, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух заявила, що температура -25 взимку не є аномалією, адже бували роки з морозами до -40.

