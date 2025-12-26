ua en ru
Пт, 26 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Киев засыпает снегом: первые фото и видео из города

Киев, Пятница 26 декабря 2025 08:45
UA EN RU
Киев засыпает снегом: первые фото и видео из города Фото: Киев засыпало снегом (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

С ночи до утра пятницы, 26 декабря, Киев засыпает снегом. В столице началась настоящая зима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Сейчас в Киеве устраняют последствия снегопада. Как сообщили в КГГА, 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города

Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Также задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.

На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.

В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечено 43 единицы техники и 673 работника.

По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с и метель.

"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.

Что будет с погодой в Украине сегодня

Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.

Днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег. На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.

Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.

Учитывая это, температура воздуха в Украине ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.

Между тем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.

Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Кроме того, в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Снегопад
Новости
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Зеленский анонсировал встречу с Трампом: многое может решиться до Нового года
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну