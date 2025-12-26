Киев засыпает снегом: первые фото и видео из города
С ночи до утра пятницы, 26 декабря, Киев засыпает снегом. В столице началась настоящая зима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Сейчас в Киеве устраняют последствия снегопада. Как сообщили в КГГА, 182 единицы спецтехники "Киевавтодора" с ночи работают на улицах города
Прежде всего очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, путепроводы, спуски и подъемы, подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.
Также задействованы 122 работника в составе 23 бригад по ручной уборке. Дорожники очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны, где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника.
На придомовых территориях снег убирают работники управляющих компаний.
В парках и скверах снег убирают "зеленстроевцы": привлечено 43 единицы техники и 673 работника.
По прогнозам синоптиков, сегодня, 26 декабря, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с и метель.
"Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов - быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток", - добавили в КГГА.
Что будет с погодой в Украине сегодня
Согласно прогнозу синоптиков на пятницу, 26 декабря, погода по территории Украины будет по-настоящему зимней.
Днем - по всей территории Украины (кроме крайнего запада) - ожидается снег. На дорогах вместе с этим будет образовываться гололедица.
Между тем температурный фон изменится за счет увеличения облачности. То есть мороз - несколько ослабеет.
Учитывая это, температура воздуха в Украине ночью ожидается в пределах -4..-9 градусов по Цельсию. В Карпатах и на Прикарпатье - до 13 градусов мороза.
Между тем дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0..5 градусов мороза.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.
Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Кроме того, в Укргидрометцентре обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.