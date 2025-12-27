ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Снег, ветер и гололед: какой будет погода в Украине 28 декабря

Суббота 27 декабря 2025 15:30
UA EN RU
Снег, ветер и гололед: какой будет погода в Украине 28 декабря Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 декабря (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снег, сильный ветер и гололед. Днем от 3° мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине будет облачно. Умеренный, ночью в северо-восточной части значительный снег, мокрый снег. На дорогах гололед, днем на Правобережье налипание мокрого снега.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с; метель.

Температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Снег, ветер и гололед: какой будет погода в Украине 28 декабря

Погода в Киеве

В Киеве и области будет облачно. Ожидается снег, на дорогах гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метель.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза.

Напомним, вчера, 26 декабря, снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, утонувших в белоснежном покрывале.

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. По их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Тревога 10 часов, дома без тепла и света: что известно о последствиях обстрела Киева на сейчас
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну