Кто войдет в украинский Национальный пантеон - названы первые имена

В украинском проекте Национального пантеона пока есть список из около 40 фамилий. Это предварительный перечень тех, кого могут похоронить в главном национальном мемориале.

Среди уже названных кандидатов - основатель Организации украинских националистов Евгений Коновалец, генерал-хорунжий Армии УНР Михаил Емельянович-Павленко и последний главнокомандующий Украинской повстанческой армии Василий Кук.

Кого предлагает добавить Ющенко

Более широкий перечень потенциальных кандидатов остается предметом обсуждений. В частности, экс-президент Виктор Ющенко считает необходимым вернуть в Украину прах:

гетмана Ивана Мазепы;

создателя первой украинской Конституции Пилипа Орлика;

Главного Атамана УНР Симона Петлюры;

гетмана Павла Скоропадского;

проводника ОУН Степана Бандеры;

а также "тысячи других" выдающихся украинцев.

Почему не все попадут в Пантеон

Вернуть в Украину останки всех исторических фигур физически невозможно.

Для многих топ-деятелей единственным путем станет создание кенотафов - символических могил без захоронения.

Формирование финального списка требует баланса между желанием увековечить всех и ограничениями будущего мемориала.

"Есть одна задача - это не упустить важных людей, не потерять их. Но есть и другая задача, практическая, - этот список не может быть бесконечным. Это должно быть какое-то разумное количество людей, которые являются по-настоящему знаковыми", - подчеркивает член рабочей группы по вопросам пантеона, глава миссии Всемирного конгресса украинцев в Киеве Андрей Шевченко.