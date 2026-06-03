Кто войдет в украинский Национальный пантеон - названы первые имена

В Украине сформировали предварительный список кандидатов для захоронения в Национальном пантеоне. Сейчас он насчитывает около 40 фамилий.
Об этом говорится в материале С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев
В украинском проекте Национального пантеона пока есть список из около 40 фамилий. Это предварительный перечень тех, кого могут похоронить в главном национальном мемориале.
Среди уже названных кандидатов - основатель Организации украинских националистов Евгений Коновалец, генерал-хорунжий Армии УНР Михаил Емельянович-Павленко и последний главнокомандующий Украинской повстанческой армии Василий Кук.
Более широкий перечень потенциальных кандидатов остается предметом обсуждений. В частности, экс-президент Виктор Ющенко считает необходимым вернуть в Украину прах:
Вернуть в Украину останки всех исторических фигур физически невозможно.
Для многих топ-деятелей единственным путем станет создание кенотафов - символических могил без захоронения.
Формирование финального списка требует баланса между желанием увековечить всех и ограничениями будущего мемориала.
"Есть одна задача - это не упустить важных людей, не потерять их. Но есть и другая задача, практическая, - этот список не может быть бесконечным. Это должно быть какое-то разумное количество людей, которые являются по-настоящему знаковыми", - подчеркивает член рабочей группы по вопросам пантеона, глава миссии Всемирного конгресса украинцев в Киеве Андрей Шевченко.
Напомним, в апреле 2026 года президент Владимир Зеленский анонсировал создание Пантеона выдающихся украинцев - мемориала для чествования национальных героев и ключевых фигур истории. Работа над проектом ведется под руководством Офиса президента.
Первым шагом процесса стало возвращение из Люксембурга останков полковника Андрея Мельника и его жены Софии. Впоследствии Украина получила разрешение на перезахоронение основателя ОУН Евгения Коновальца из Нидерландов.