Хто увійде до українського Національного пантеону - названо перші імена

Нагадаємо, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців - меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії. Робота над проєктом ведеться під керівництвом Офісу президента.

Першим кроком процесу стало повернення з Люксембургу останків полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Згодом Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця з Нідерландів.