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Хто увійде до українського Національного пантеону - названо перші імена

09:47 03.06.2026 Ср
2 хв
Багатьом великим іменам дістанеться лише символічна могила, повернути їхні останки не вдасться
aimg Валерія Абабіна aimg Роман Кот
Фото: Стали відомі імені історичних постатей які потраплять до пантеону (Getty Images)

В Україні сформували попередній список кандидатів для поховання у Національному пантеоні. Наразі він налічує близько 40 прізвищ.

В українському проєкті Національного пантеону наразі є список із близько 40 прізвищ. Це попередній перелік тих, кого можуть поховати у головному національному меморіалі.

Серед уже названих кандидатів - засновник Організації українських націоналістів Євген Коновалець, генерал-хорунжий Армії УНР Михайло Омелянович-Павленко та останній головнокомандувач Української повстанської армії Василь Кук.

Кого пропонує додати Ющенко

Ширший перелік потенційних кандидатів залишається предметом обговорень. Зокрема, експрезидент Віктор Ющенко вважає за необхідне повернути в Україну прах:

  • гетьмана Івана Мазепи;
  • творця першої української Конституції Пилипа Орлика;
  • Головного Отамана УНР Симона Петлюри;
  • гетьмана Павла Скоропадського;
  • провідника ОУН Степана Бандери;
  • а також "тисячі інших" видатних українців.

Чому не всі потраплять до Пантеону

Повернути в Україну останки усіх історичних постатей фізично неможливо.

Для багатьох топ-діячів єдиним шляхом стане створення кенотафів - символічних могил без поховання.

Формування фінального списку вимагає балансу між бажанням увіковічити всіх та обмеженнями майбутнього меморіалу.

"Є одне завдання - це не впустити важливих людей, не загубити їх. Але є і інше завдання, практичне, - цей список не може бути безкінечним. Це має бути якась розумна кількість людей, які є по-справжньому знаковими", - підкреслює член робочої групи з питань пантеону, голова місії Світового конгресу українців у Києві Андрій Шевченко.

Нагадаємо, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців - меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії. Робота над проєктом ведеться під керівництвом Офісу президента.

Першим кроком процесу стало повернення з Люксембургу останків полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Згодом Україна отримала дозвіл на перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця з Нідерландів.

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