Попадет ли Леонид Кравчук в Национальный пантеон: что предлагают в Раде

В Верховной Раде готовят законопроект о Национальном пантеоне. Список кандидатов уже есть, но некоторые имена вызывают дискуссии из-за недавней смерти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "С Бандерой, но без Януковича. Каким будет Национальный пантеон и как Украина возвращает героев" .

Список из 40 фамилий

Рабочая группа уже подготовила черновик законопроекта и в ближайшее время планирует зарегистрировать его в Верховной Раде, сообщил журналистам издания председатель комитета ВР по гуманитарной и информполитике Никита Потураев.

За основу взяли португальскую модель - Национальный пантеон в Лиссабоне является местом упокоения не только политических и военных деятелей, но и культурных символов нации: поэтов, писателей, художников. Португальское законодательство также четко определяет временные рамки и уровень общественной поддержки, необходимые для предоставления лицу статуса национального героя.

В украинском проекте - около 40 фамилий.

"Если очень кратко, это люди, которые возглавляли и создавали украинское государство в разные времена: Киевская Русь, Гетманщина, Войско Запорожское Низовое. Безусловно, УНР и Гетманат Павла Скоропадского", - отмечает Потураев.

Фильтр против Януковича

Авторам документа пришлось прописать сложную систему юридических ограничений - чтобы исключить пророссийских деятелей.

"Ясно, что стоят предохранители, чтобы там не оказались такие люди, как Виктор Янукович. Там не написана его фамилия, но выписаны понятные ограничения. Речь не идет о том, чтобы трогать останки людей, которые уже имеют достойные захоронения. Более того, это символические места, такие как могила Тараса Григорьевича в Каневе или Леси Украинки на Байковом кладбище", - добавляет Потураев.

Состояние захоронений на Байковом кладбище нардеп при этом назвал крайне неоднородным.

Правило 20 лет

В Пантеон можно будет переносить людей только через 20 лет после смерти - чтобы общество оценило фигуру без лишних эмоций.

Однако есть и пространство для исключений. В частности, в рабочей группе не пришли к единому мнению относительно первого президента Украины Леонида Кравчука и диссидента и народного депутата многих созывов Левка Лукьяненко. Оба соответствуют критериям для включения в Пантеон, но умерли совсем недавно.

Фактор безопасности фактор безопасности

По информации РБК-Украина, часть родственников исторических фигур выступает за перезахоронение уже после завершения российско-украинской войны - из-за опасений относительно возможных ударов по мемориалам.

Несмотря на это, место для Пантеона уже определено. Официально объявить его должен президент Украины Владимир Зеленский - в ближайшее время.