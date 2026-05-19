Украина начала возвращение останков одного из главных лидеров ОУН

В Украине начинается процесс возвращения на родину останков украинских героев. Первыми из них стали Андрей Мельник и его супруга София.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

В Украине стартовал процесс перепохоронения выдающихся украинцев, которые в разные исторические периоды боролись за независимость страны и были похоронены за рубежом.

По словам Зеленского, речь идет о героях разных эпох, которые отстаивали идею украинской государственности, но из-за исторических обстоятельств были похоронены в странах Европы и Америки.

Начало процесса перезахоронения

Как отметил Зеленский, сейчас начался процесс возвращения на родину останков полковника Андрея Мельника и его супруги Софии. В публикации подчеркивается, что это знаковые фигуры украинской истории XX века.

Также сообщается, что готовятся решения относительно других исторических личностей, включая полковника Евгения Коновальца.

В своей публикации Зеленский подчеркнул, что возвращение героев домой является не только символическим жестом, но и восстановлением исторической справедливости.

"Украинский народ заслуживает своей исторической памяти, и мы укрепляем эту настоящую память", — отметил он, добавив, что процесс имеет также моральное значение для государства.

Верещук показала фото перезахоронения четы Мельник

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что вместе с украинскими государственными структурами и общиной в Люксембурге проходит церемония возвращения останков Андрея Мельника и его супруги.

По словам Верещук, этот процесс является первым шагом к созданию Национального Пантеона героев, где будут увековечены украинцы, боровшиеся за независимость страны в разные эпохи.

Верещук отметила, что возвращение исторических фигур на родину имеет глубокий символический смысл и связано с укреплением национальной памяти.

Она подчеркнула, что эти люди боролись за будущую Украину, которую нынешнее поколение уже имеет возможность защищать как суверенное государство.

Чем известен Андрей Мельник

Андрей Мельник — украинский военный и политический деятель, одна из заметных фигур национального движения Украины XX века.

По данным исторических источников, Андрей Мельник (1890–1964) служил полковником Армии УНР и был соратником Евгения Коновальца.

Он принимал участие в формировании украинских военных подразделений во время Первой мировой войны, а впоследствии стал одним из организаторов Украинской военной организации (УВО).

После гибели Коновальца в 1938 году Мельник возглавил Организацию украинских националистов (ОУН).

По данным исторических источников, Андрей Мельник умер в 1964 году в Люксембурге, где он жил в эмиграции после Второй мировой войны. Там же он и был похоронен — на одном из местных кладбищ в Люксембурге.