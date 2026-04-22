В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев

21:25 22.04.2026 Ср
Новый мемориал увековечит фигур, которые сыграли ключевую роль в нашей государственности
aimg Мария Науменко
В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com)

В Украине начали работу над созданием Пантеона выдающихся украинцев, который должен стать местом чествования национальных героев и ключевых фигур истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Провели совещание по стратегическим вопросам нашей украинской политики памяти и чествования национальных героев. В частности, началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев", - отметил президент.

По его словам, проект предусматривает возвращение в Украину исторических деятелей, которые сыграли ключевую роль в формировании национального сознания и государственности.

Также речь идет о развитии системной политики чествования героев, мемориализации различных этапов истории Украины и полноценное возвращение всей украинской исторической памяти.

"Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство", - подчеркнул Зеленский.

К реализации проекта планируют привлечь государственные институты, общественность и международных партнеров.

Напомним, в феврале в Украине зарегистрировали петицию с призывом создать на Майдане Независимости Мемориал Героев Небесной сотни и Стену памяти павших защитников. По словам автора, это поможет почтить память военных, поскольку мест для флажков на Майдане уже не осталось.

В то же время среди инициатив киевлян также остается требование завершить строительство станции метро "Львовские ворота", которую начали еще в 1990-х годах и до сих пор не ввели в эксплуатацию.

