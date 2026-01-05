Кто такой Василий Малюк: от обороны Киева до Крымского моста и "Паутины"

На фоне слухов о возможной отставке главы Службы безопасности Украины Василия Малюка внимание приковано к его фигуре. Ведь он прошел путь от регионального оперативника до руководителя СБУ, возглавил резонансные спецоперации против РФ, в частности "Паутину".
РБК-Украина в материале рассказывает, что известно о Василии Малюке и его карьерном пути.
Василий Малюк - генерал-лейтенант, глава Службы безопасности Украины, родился 28 февраля 1983 года в городе Коростышев Житомирской области.
Является членом СНБО и входит в состав Ставки верховного главнокомандующего. Участник боевых действий, кандидат юридических наук. В мае 2025 года удостоен звания Героя Украины. Командовал специальной операцией "Паутина".
Малюк начал службу в органах государственной безопасности в 2001 году. В 2005 году окончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности "Правоведение".
Впоследствии получил научную степень кандидата юридических наук. В одном из интервью он отмечал, что с подросткового возраста целенаправленно готовил себя к работе в спецслужбах, сочетая физическую подготовку с изучением юриспруденции.
Первые годы карьеры Малюк провел в региональных управлениях СБУ. Там он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления - руководителя подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
С 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. За службу в районе боевых действий был награжден знаком отличия президента Украины.
В начале 2020 года Малюк был назначен первым заместителем начальника Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
В марте того же года он стал первым заместителем Председателя СБУ и возглавил соответствующее главное управление Центрального аппарата. На этой должности находился до июля 2021 года.
На момент начала полномасштабного вторжения России Малюк занимал должность заместителя Министра внутренних дел.
24 февраля 2022 года он вместе с боевыми побратимами отправился на Гостомельское направление, где украинские силы пытались сорвать высадку российского десанта.
После этого он вернулся в Киев и присоединился к организации обороны столицы, которая была разделена на сектора с постоянным реагированием на угрозы.
28 февраля 2022 года Малюка назначили заместителем председателя СБУ. Одной из ключевых задач в этот период стало перерезание логистики врага с Чернобыльского направления и организация оперативно-боевых действий на востоке и юге страны.
3 марта 2022 года указом президента Малюк был назначен первым заместителем главы СБУ. В марте того же года ему присвоено звание бригадного генерала, в декабре - генерал-майора.
18 июля 2022 года он возглавил СБУ как временно исполняющий обязанности. В этот период Служба безопасности существенно переформатировала свою работу, сделав акцент на контрразведке, боевых операциях и работе в тылу врага.
7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины по представлению президента Владимира Зеленского назначила Василия Малюка главой Службы безопасности Украины.
Выступая в парламенте, он отметил необходимость объединения усилий ради возвращения оккупированных территорий и победы в войне.
В январе 2024 года Малюку было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Под руководством Малюка СБУ стала одной из активных составляющих Сил обороны. Служба участвовала в боевых действиях на фронте, проводила операции в тылу врага и на территории России.
К наиболее резонансным действиям относят операции по поражению Крымского моста, атаки морских дронов на корабли Черноморского флота РФ и применение надводных беспилотников Sea Baby.
СБУ также осуществляла поражение военных аэродромов, складов боеприпасов, объектов оборонной промышленности и нефтеперерабатывающей инфраструктуры РФ.
Отдельным направлением стала операция "Паутина", направленная против стратегической авиации России на нескольких аэродромах, в том числе на значительном расстоянии от границы с Украиной.
За время полномасштабной войны СБУ под руководством Малюка разоблачила сотни предателей и более сотни агентурных сетей РФ. Задерживались чиновники, военные, представители спецслужб и политические деятели, подозреваемые в государственной измене и сотрудничестве с врагом.
Отдельным направлением стали контрразведывательные мероприятия в среде УПЦ (МП), которые привели к десяткам уголовных производств и законодательных инициатив по ограничению деятельности структур, связанных с государством-агрессором.
8 мая 2025 года Василию Малюку было присвоено звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда". Указом президента отмечено его личное мужество, героизм и вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины.
Малюк имеет воинские звания бригадного генерала, генерал-майора и генерал-лейтенанта. Награжден государственными орденами и знаками отличия, в частности Крестом боевых заслуг, орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также ведомственными наградами СБУ.
По информации источников РБК-Украина во властных кругах, президент Владимир Зеленский рассматривает вариант увольнения Малюка с должности с последующим переводом на другую государственную работу.
В случае такого шага отставку главы СБУ должна утвердить Верховная Рада. В то же время, по словам собеседников в парламенте, необходимого количества голосов для этого пока не набирается, а часть депутатов не понимает причин возможного увольнения.
По данным источников, во властных кругах нет единства относительно целесообразности отставки Малюка. Некоторые считают, что его увольнение может стать серьезным ударом по обороноспособности Украины, учитывая роль СБУ в войне и резонансные спецоперации последних лет, в частности операцию "Паутина".
Собеседники отмечают, что при руководстве Малюка СБУ превратилась в активную и эффективную спецслужбу, которая проводит сложные операции и усиливает позиции Украины, в том числе и на международном уровне. Именно поэтому возможное решение президента, по их словам, вызывает немало вопросов.
Как стало известно, в минувшую пятницу, в день старта масштабных кадровых перестановок, президент предложил Василию Малюку перейти на другую должность. Среди вариантов называли руководство Службой внешней разведки или должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. По информации источников, Малюк тогда не согласился ни на одно из этих предложений.
Другие собеседники отмечают, что кадровые ротации могли быть выстроены таким образом, чтобы освободить именно одну из этих должностей для Малюка. Параллельно обсуждались и возможные кандидаты на замену действующему главе СБУ, в частности среди его заместителей.
Отдельные источники связывают возможные кадровые изменения с потерей доверия со стороны президента. В политических кругах обращают внимание на события вокруг антикоррупционных органов и резонансных расследований, в которых Малюк, по оценкам собеседников, не стал на чью-то сторону, пытаясь сохранить нейтральную позицию.
В то же время ранее, во время других конфликтных ситуаций вокруг НАБУ и САП, Малюк публично поддерживал позицию власти, что вызывало критику со стороны антикоррупционного сообщества. Его осторожное поведение в последних громких кейсах могло быть воспринято как недостаточная лояльность.
Источники РБК-Украина допускают, что заявление Малюка о возможной отставке может быть сделано уже сегодня.
