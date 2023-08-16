До тонны взрывчатки и подземные заводы. Какими дронами Украина атакует РФ в Черном море

Украина впервые признала причастность к июльской атаке на Крымский мост. И заодно рассказала об уникальных беспилотниках, применяемых для ударов на Черном море.

Упоминания об атаках морскими беспилотниками датируются еще осенью 2022 года. В частности, 29 октября был нанесен скоординированный удар по Черноморскому флоту РФ в оккупированном Севастополе.

Это была первая морская операция, проведенная исключительно беспилотными аппаратами. Именно из-за нее Россия приостанавливала участие в зерновой сделке, но вернулась в нее через несколько дней.

И хотя российские власти отрицали потери, по некоторым данным, тогда удалось поразить несколько кораблей, в том числе флагман "Адмирал Макаров" (носитель крылатых ракет "Калибр") и тральщик "Иван Голубец". Аналитики GeoConfirmed подтвердили поражение не менее трех кораблей. По их данным, в той масштабной атаке участвовали от 6 до 8 морских дронов.

Спустя две недели президент Украины Владимир Зеленский запустил кампанию по сбору средств на создание флота из 100 морских беспилотников. С тех пор был проведен целый ряд операций, но детали, как правило, не раскрывалась, и сотавались тайной. По большому счету, до сегодняшнего дня.

Экспериментальные разработки

В начале августа дроны-камикадзе ударили по базе Черноморского флота РФ в Новороссийске (Краснодарский край). В результате пробоину в корпусе получил большой десантный корабль "Оленегорский горняк". До этого безэкипажные катера атаковали Крымский мост.

Все эти случаи объединяет одно - по российским объектам били морские беспилотники украинского производства.

В комментарии CNN глава СБУ Василий Малюк заявил, что применяемые дроны являются продуктом спецслужбы.

"Морские надводные дроны - уникальная разработка СБУ. К этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. Именно эти дроны атаковали Крымский мост в июле 2023 года, другие - "Оленегорский горняк" и нефтяной танкер SIG", - отметил он.

Речь идет об ударе по танкеру SIG в районе Керченского пролива, который перевозил топливо для российских военный. Отметим, атака на базу в Новороссийске показала, что украинские дроны реально способны преодолеть несколько сотен километров. И, по сути, теперь для россиян нет безопасных мест в Черном море.

"Морской малыш" для Крымского моста

Телеканал CNN также опубликовал видео удара экспериментальным беспилотником по Крымскому мосту.

На нем показан экран оператора за несколько минут до того, как дрон подорвал бетонную опору. На кадрах с камер видеонаблюдения видно удар по автомобильному участку, а также второй - по железнодорожному отрезку с противоположного направления.

Для атаки применялись беспилотники Sea Baby - с английского "Морской малыш". По словам главы СБУ, название предложили сотрудники спецслужбы. А сами дроны стали результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения РФ.

На данный момент из всех характеристик известно лишь то, что SeaBaby оборудованы боевой частью с 850 кг взрывчатки.

Источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины также поделились кадрами с морскими дронами Sea Baby.

Василий Малюк говорит, что июльская операция готовилась в течение нескольких месяцев с привлечением Военно-морских сил.

"На завершающем этапе мы даже не могли думать ни о сне, ни о еде. Мы были полностью сосредоточены на операции. Последние дни были довольно нервными. Когда произошел взрыв, мы были счастливы и начали поздравлять друг друга. Это был очень эмоциональный момент для всех нас и нашей победы, которая обязательно скоро наступит", - добавил он.

Корабли атакуют дроны поменьше

Отметим, для поражения большого десантного корабля "Оленегорский горняк" и танкера SIG, по заявлениям СБУ, были использованы два отдельных надводных дрона. Они оборудованы куда меньшей боевой частью и несли по 450 кг взрывчатки.

Но результат налицо и, как минимум, оба корабля на сегодня выведены из строя. В частности, "Оленегорский горняк" получил пробоину размером 4 на 3 метра, и от окончательной гибели его спасло лишь то, что он находился не в открытом море.

А танкер SIG получил двухметровую пробоину по правому борту, машинное отделение затопило, и его пришлось буксировать к берегу.

Василий Малюк отмечает, что все пораженные цели являются законными с точки зрения как украинских законов, так и норм международного права.

"Мы подходим взвешенно к каждой спецоперации на море. По сути, семь раз отмеряем и один раз отрезаем. Но делаем это быстро и мобильно. Жалим врага прямо в сердце", - добавил он.

Как пишет профильный портал DefenseExpress, использование безэкипажных катеров с боевой частью в 450 кг говорит о том, что украинским специалистам удалось создать оптимальный вариант, который гарантирует критические повреждения при попадании в цель. Поэтому вероятно именно такой вариант может стать основным для будущих атак.

Что известно о производстве

Из соображений безопасности подробностей в этом плане не много. Как говорит Василий Малюк, над дальнейшей разработкой и производством работает коллектив СБУ, которому помогают гражданские инженеры и айтишники.

"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины", - отметил он.

По его словам, западные партнеры проявляют интерес и намерены перенять украинский опыт. Однако они не участвуют в операциях и не передают Украине ни оборудование для производства дронов, ни чего-либо еще.

На примере MAGURA

В конце июля Украина на выставке вооружений в Турции представила новейшую разработку - беспилотник MAGURA V5. Название одновременно является аббревиатурой (с английского "Автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат") и отсылает к имени крылатой дочери бога Перуна в славянской мифологии. Призвание Магуры - оберегать и вдохновлять воинов.

Фото: украинский морской дрон MAGURA V5 (spetstechnoexport.com)

Через пару дней репортаж о морских дронах вышел на том же американском телеканале CNN. И выглядели они в точности как MAGURA V5.

Как рассказывали украинские военные, MAGURA уже применялись для ударов по российским целям в Черном море. Собственно, их заявленные характеристики могут дать некоторое представление об украинском флоте надводных дронов:

длина - 5,5 м

ширина - 1,5 м

высота над ватерлинией - 500 мм

крейсерская скорость - 22 узла (40 км/ч)

максимальная скорость - 42 узла (78 км/ч)

дальность - 450 морских миль (примерно 833 км)

полезная нагрузка - 320 кг

связь - Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая

Также подчеркивался еще один плюс - для запуска и управления не нужна сложная инфраструктура, пульт достаточно компактный, размерами с ноутбук, а для обслуживания достаточно нескольких человек, включая оператора. По предварительным данным, MAGURA могут работать небольшим роем в составе трех единиц: двух стандартных и одной с мачтой для аппаратуры.

По заявлениям компании "Спецтехноэкпорт", эти дроны способны выполнять несколько видов операций - от наблюдения и патрулирования до боевых задач. Последнее подтверждает августовское видео Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Очевидно, украинские силы не остановятся на публичной коммуникации по теме морских дронов. На это намекает и глава СБУ Василий Малюк.

"Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности, в акватории Черного моря. Обещаю, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", - подчеркивает он.