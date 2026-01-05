ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Малюк сегодня может подать в отставку, - источники

Украина, Понедельник 05 января 2026 09:15
UA EN RU
Малюк сегодня может подать в отставку, - источники Фото: председатель СБУ Василий Малюк (Служба безопасности Украины)
Автор: Милан Лелич, Антон Корж

Глава СБУ Василий Малюк сегодня, 5 января, может объявить об уходе в отставку. При этом голосов в парламенте за его увольнение пока не набирается.

Об этом сообщают источники РБК-Украина в Верховной раде и других органах власти.

По данным издания, в прошлую пятницу, в первый день масштабных перестановок, Зеленский предложил Малюку перейти на другую должность – либо руководить СВР вместо Олега Иващенко, либо секретарем СНБО вместо Рустема Умерова. По информации РБК-Украина, глава СБУ тогда отказывался это делать.

"Опрошенные изданием собеседники в политических кругах видят лишь одно объяснение того, почему президент задумался о замене Малюка - утрата доверия", - говорится в статье РБК-Украина "Преемник или конкурент? Зачем Зеленский назначил Буданова главой Офиса президента".

"Когда началась операция "Мидас" и НАБУ пришло к Ермаку – Малюк не был на его стороне. Он приводил руководство НАБУ и САП на переговоры к президенту. Похоже, Зеленский считает, что Малюк тем самым выступил не на его стороне", – рассуждает один из собеседников.

Впрочем, еще до "Миндичгейта", во время летнего скандала вокруг полномочий НАБУ и САП, Малюк публично поддержал линию власти, вызвав на себя огонь критику со стороны антикоррупционеров и поддержавшей их публики. А в разгар "Миндичгейта" скорее занял нейтральную позицию, не желая быть "использованным" в чьих-то интересах. Вероятно, этой нейтральности кому-то показалось слишком мало.

При этом другой источник издания отмечает, что Олега Иващенко назначили в ГУР прежде всего для того, чтобы освободить должность в СВР для Малюка. А на место главы СБУ, по словам собеседника, рассматривали одного из замов – Александра Поклада, и его же одновременно рассматривали и на пост начальника ГУР вместо Буданова.

При этом отставку Малюка должна будет еще проголосовать Верховная рада. А народные депутаты, рассказывают собеседники РБК-Украина в "Слуге народа", также не понимают причин отставки Малюка и необходимых 226 "за" в парламенте не собирается.

"На фоне слухов об отставке Малюка ряд известных военных начали публично высказываться в его защиту. На вопрос журналистов о планах заменить Малюка после этих обращений президент ответил: "Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать". Практика показывает, что в таких случаях Зеленский обычно доводит задуманное до конца", – говорится в статье.

При этом, по последней информации РБК-Украина, соответствующее заявление об отставке Малюка может быть сделано сегодня. Но по состоянию на утро понедельника, ни у кого их собеседников издания нет уверенности в том, что в парламенте найдутся необходимые голоса.

Отметим, 2 января впервые появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может снять с должности главу СБУ Василия Малюка и назначить его на другую должность.

Снятие Малюка пройдет в рамках объявленной Зеленским "большой перезагрузки", которая коснется всей системы власти, правоохранительных органов, сферы безопасности и обороны.

Однако в отличие от других кадровых решений Зеленского планы уволить Малюка вызвали непонимание и недовольство в среде как политиков, так и военных. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
Новости
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: попадания зафиксированы на 10 локациях
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем