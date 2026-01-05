Хто такий Василь Малюк: від оборони Києва до Кримського мосту і "Павутини"

Василь Малюк - генерал-лейтенант, Голова Служби безпеки України, народився 28 лютого 1983 року в місті Коростишів Житомирської області.

Є членом РНБО та входить до складу Ставки верховного головнокомандувача. Учасник бойових дій, кандидат юридичних наук. У травні 2025 року удостоєний звання Героя України. Командував спеціальною операцією "Павутина".

Освіта і початок служби

Малюк розпочав службу в органах державної безпеки у 2001 році. У 2005 році закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю "Правознавство".

Згодом здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук. В одному з інтерв’ю він зазначав, що з підліткового віку цілеспрямовано готував себе до роботи в спецслужбах, поєднуючи фізичну підготовку зі вивченням юриспруденції.

Служба в регіональних підрозділах та АТО

Перші роки кар’єри Малюк провів у регіональних управліннях СБУ. Там він пройшов шлях від оперуповноваженого до заступника начальника управління - керівника підрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

З 2014 року брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. За службу в районі бойових дій був нагороджений відзнакою президента України.

Керівні посади до повномасштабної війни

На початку 2020 року Малюк був призначений першим заступником начальника Головного управління СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

У березні того ж року він став першим заступником Голови СБУ та очолив відповідне головне управління Центрального апарату. На цій посаді перебував до липня 2021 року.

Лютий 2022 року і оборона Києва

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ.

24 лютого 2022 року він разом із бойовими побратимами вирушив на Гостомельський напрямок, де українські сили намагалися зірвати висадку російського десанту.

Після цього він повернувся до Києва й долучився до організації оборони столиці, яка була поділена на сектори з постійним реагуванням на загрози.

28 лютого 2022 року Малюка призначили заступником голови СБУ. Одним із ключових завдань у цей період стало перерізання логістики ворога з Чорнобильського напрямку та організація оперативно-бойових дій на сході й півдні країни.

Перший заступник і т.в.о. голови СБУ

3 березня 2022 року указом президента Малюк був призначений першим заступником голови СБУ. У березні того ж року йому присвоєно звання бригадного генерала, у грудні - генерал-майора.

18 липня 2022 року він очолив СБУ як тимчасовий виконувач обов’язків. У цей період Служба безпеки суттєво переформатувала свою роботу, зробивши акцент на контррозвідці, бойових операціях і роботі в тилу ворога.

Призначення головою СБУ

7 лютого 2023 року Верховна Рада України за поданням президента Володимира Зеленського призначила Василя Малюка Головою Служби безпеки України.

Виступаючи у парламенті, він наголосив на необхідності об’єднання зусиль заради повернення окупованих територій і перемоги у війні.

У січні 2024 року Малюку було присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Війна та спецоперації

Під керівництвом Малюка СБУ стала однією з активних складових Сил оборони. Служба брала участь у бойових діях на фронті, проводила операції в тилу ворога та на території Росії.

До найбільш резонансних дій відносять операції з ураження Кримського мосту, атаки морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ та застосування надводних безпілотників Sea Baby.

СБУ також здійснювала ураження військових аеродромів, складів боєприпасів, об’єктів оборонної промисловості й нафтопереробної інфраструктури РФ.

Окремим напрямом стала операція "Павутина", спрямована проти стратегічної авіації Росії на кількох аеродромах, у тому числі на значній відстані від кордону з Україною.

Контррозвідка та "очищення"

За час повномасштабної війни СБУ під керівництвом Малюка викрила сотні зрадників і понад сотню агентурних мереж РФ. Затримувалися посадовці, військові, представники спецслужб і політичні діячі, підозрювані у державній зраді та співпраці з ворогом.

Окремим напрямом стали контррозвідувальні заходи у середовищі УПЦ (МП), що призвели до десятків кримінальних проваджень і законодавчих ініціатив щодо обмеження діяльності структур, пов’язаних із державою-агресором.

Звання та нагороди

8 травня 2025 року Василю Малюку було присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка". Указом президента відзначено його особисту мужність, героїзм і внесок у захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Малюк має військові звання бригадного генерала, генерал-майора та генерал-лейтенанта. Нагороджений державними орденами й відзнаками, зокрема Хрестом бойових заслуг, орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", а також відомчими нагородами СБУ.