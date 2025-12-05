ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Кто такой Михаил Федоров, который в списке кандидатов на должность главы ОП: главные факты

Киев, Пятница 05 декабря 2025 13:16
UA EN RU
Кто такой Михаил Федоров, который в списке кандидатов на должность главы ОП: главные факты Фото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров является одним из главных претендентов на должность главы Офиса президента.

Все, что известно о Федорове - в материале РБК-Украина.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. Учился в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления в 2009-2014 годах. Во время студенчества был "студенческим мэром" Запорожья и инициировал ряд молодежных и социальных проектов.

Позже прошел обучение в Высшей политической школе, Образовательной школе представителей НАТО и завершил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Первые шаги в бизнесе и общественной деятельности

В 2013 году Федоров основал digital-агентство SMMSTUDIO, которое занималось рекламными кампаниями в социальных сетях. Компания работала с клиентами вроде проектов "Квартала-95". Параллельно он развивал местные ІТ-инициативы, участвовал в экологических проектах, проводил образовательные курсы и был спикером на профильных форумах.

Кто такой Михаил Федоров, который в списке кандидатов на должность главы ОП: главные фактыФото: Михаил Федоров (Facebook)

Политический путь

В 2014 году Федоров впервые баллотировался в Верховную Раду от партии "5.10". В 2018-м стал операционным директором проекта "Суперлюди", а уже в конце того года присоединился к штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского, возглавив digital-направление его кампании.

21 мая 2019 года он стал внештатным советником президента по digital-направлению. На выборах в Верховную Раду в том же году был избран депутатом IX созыва от "Слуги народа".

После формирования правительства 29 августа 2019 года Федорова назначили вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации, после чего он сложил депутатский мандат.

Работа в правительстве и цифровая трансформация

Федоров возглавлял Минцифру в правительствах Алексея Гончарука, Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко. Он стал самым молодым министром Украины и инициатором "государства в смартфоне". Под его руководством были запущены "Дія", "Дія.City", "Дія.Бізнес", "Дія.Освіта", "єМалятко", "єДопомога", интернет-субвенция, цифровые COVID-сертификаты и сеть ЦПАУ нового формата.

В первые годы работы Минцифра внедрила систему CDTO во всех органах власти, начала Diia Summit, развивала цифровые реестры и ликвидировала коррупционные схемы в госсекторах. Создавались программы поддержки бизнеса, образовательные инициативы и специальные режимы для IT-сферы.

После 24 февраля 2022 года министерство расширило "Дію" новыми услугами для пострадавших граждан, запустило еДокумент, еВідновлення и сервисы для получения помощи. Федоров стал одним из инициаторов платформы UNITED24, которая привлекла сотни миллионов долларов на оборону и восстановление.

Кто такой Михаил Федоров, который в списке кандидатов на должность главы ОП: главные фактыФото: Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июле 2022 года стартовала "Армия дронов", которая ускорила развитие украинского рынка БпЛА и государство упростило бюрократию для их производства и применения. Позже появилась экосистема defense-технологий Brave1, объединившая правительственные институты для поддержки инноваций в сфере обороны.

В начале вторжения Федоров обратился к Илону Маску по поводу Starlink. В Украину были доставлены десятки тысяч терминалов, SpaceX открыла представительство в стране, а оборудование адаптировали под полевые условия. Starlink стал ключевой основой стабильной связи на фронте и для критической инфраструктуры.

При участии Минцифры были перенесены за границу более ста государственных реестров, сформирована ИТ-армия и запущен чатбот еВорог. Эти инструменты помогли Украине сопротивляться российским кибератакам и собирать информацию для ВСУ.

В марте 2023 года Федоров получил дополнительный блок полномочий - инновации, образование, науку и технологии. Вместе с МОН он разработал комплексную стратегию трансформации украинского образования от детсадов до университетов.

После отставки правительства Дениса Шмыгаля в июле 2025 года и формирования нового Кабмина Юлии Свириденко Федоров сохранил свою позицию и был назначен первым вице-премьер-министром Украины, параллельно оставшись министром цифровой трансформации.

Кандидат на должность главы Офиса президента

По данным источников РБК-Украина, среди возможных претендентов на должность главы ОП называют нескольких членов Кабмина, в частности первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Отставка Ермака

Бывший руководитель ОП Андрей Ермак покинул пост на фоне сообщений о возможном его упоминании на так называемых "пленках" бизнесмена Тимура Миндича. Правоохранители установили, что Миндич был одной из ключевых фигур в преступной схеме, связанной с вымогательством откатов у контрагентов "Энергоатома".

28 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП провели обыски у Ермака. В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что Ермак подал заявление об отставке, после чего президент подписал указ о его увольнении.

Позже бывший глава ОП дал комментарий Financial Times, где подчеркнул, что не имеет никаких претензий к президенту и считает Зеленского своим другом как до работы в ОП, так и после.

Для написания материала использовались источники: Википедия, пресс-служба Верховной Рады, движение "Честно".

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Офис президента Мінцифра
Новости
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
НАБУ и СБУ разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп Скороход, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне