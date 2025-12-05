Кто такой Михаил Федоров, который в списке кандидатов на должность главы ОП: главные факты

Все, что известно о Федорове - в материале РБК-Украина.

Михаил Федоров родился 21 января 1991 года в Васильевке Запорожской области. Учился в Запорожском национальном университете на факультете социологии и управления в 2009-2014 годах. Во время студенчества был "студенческим мэром" Запорожья и инициировал ряд молодежных и социальных проектов.

Позже прошел обучение в Высшей политической школе, Образовательной школе представителей НАТО и завершил программу по стратегии цифровой трансформации в Йельской школе менеджмента.

Первые шаги в бизнесе и общественной деятельности

В 2013 году Федоров основал digital-агентство SMMSTUDIO, которое занималось рекламными кампаниями в социальных сетях. Компания работала с клиентами вроде проектов "Квартала-95". Параллельно он развивал местные ІТ-инициативы, участвовал в экологических проектах, проводил образовательные курсы и был спикером на профильных форумах.

Политический путь

В 2014 году Федоров впервые баллотировался в Верховную Раду от партии "5.10". В 2018-м стал операционным директором проекта "Суперлюди", а уже в конце того года присоединился к штабу кандидата в президенты Владимира Зеленского, возглавив digital-направление его кампании.

21 мая 2019 года он стал внештатным советником президента по digital-направлению. На выборах в Верховную Раду в том же году был избран депутатом IX созыва от "Слуги народа".

После формирования правительства 29 августа 2019 года Федорова назначили вице-премьер-министром и министром цифровой трансформации, после чего он сложил депутатский мандат.

Работа в правительстве и цифровая трансформация

Федоров возглавлял Минцифру в правительствах Алексея Гончарука, Дениса Шмыгаля и Юлии Свириденко. Он стал самым молодым министром Украины и инициатором "государства в смартфоне". Под его руководством были запущены "Дія", "Дія.City", "Дія.Бізнес", "Дія.Освіта", "єМалятко", "єДопомога", интернет-субвенция, цифровые COVID-сертификаты и сеть ЦПАУ нового формата.

В первые годы работы Минцифра внедрила систему CDTO во всех органах власти, начала Diia Summit, развивала цифровые реестры и ликвидировала коррупционные схемы в госсекторах. Создавались программы поддержки бизнеса, образовательные инициативы и специальные режимы для IT-сферы.

После 24 февраля 2022 года министерство расширило "Дію" новыми услугами для пострадавших граждан, запустило еДокумент, еВідновлення и сервисы для получения помощи. Федоров стал одним из инициаторов платформы UNITED24, которая привлекла сотни миллионов долларов на оборону и восстановление.

В июле 2022 года стартовала "Армия дронов", которая ускорила развитие украинского рынка БпЛА и государство упростило бюрократию для их производства и применения. Позже появилась экосистема defense-технологий Brave1, объединившая правительственные институты для поддержки инноваций в сфере обороны.

В начале вторжения Федоров обратился к Илону Маску по поводу Starlink. В Украину были доставлены десятки тысяч терминалов, SpaceX открыла представительство в стране, а оборудование адаптировали под полевые условия. Starlink стал ключевой основой стабильной связи на фронте и для критической инфраструктуры.

При участии Минцифры были перенесены за границу более ста государственных реестров, сформирована ИТ-армия и запущен чатбот еВорог. Эти инструменты помогли Украине сопротивляться российским кибератакам и собирать информацию для ВСУ.

В марте 2023 года Федоров получил дополнительный блок полномочий - инновации, образование, науку и технологии. Вместе с МОН он разработал комплексную стратегию трансформации украинского образования от детсадов до университетов.

После отставки правительства Дениса Шмыгаля в июле 2025 года и формирования нового Кабмина Юлии Свириденко Федоров сохранил свою позицию и был назначен первым вице-премьер-министром Украины, параллельно оставшись министром цифровой трансформации.

Кандидат на должность главы Офиса президента

По данным источников РБК-Украина, среди возможных претендентов на должность главы ОП называют нескольких членов Кабмина, в частности первого вице-премьера Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.