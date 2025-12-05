Хто такий Михайло Федоров, який у списку кандидатів на посаду голови ОП: головні факти
Віце-премʼєр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров є одним із головних претендентів на посаду голови Офісу президента.
Все, що відомо про Федорова - в матеріалі РБК-Україна.
Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізької області. Навчався у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління у 2009-2014 роках. Під час студентства був "студентським мером" Запоріжжя та ініціював низку молодіжних і соціальних проєктів.
Пізніше пройшов навчання у Вищій політичній школі, Освітній школі представників НАТО та завершив програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.
Перші кроки в бізнесі та громадській діяльності
У 2013 році Федоров заснував digital-агенцію SMMSTUDIO, яка займалася рекламними кампаніями у соціальних мережах. Компанія працювала з клієнтами на кшталт проєктів "Кварталу-95". Паралельно він розвивав місцеві ІТ-ініціативи, брав участь в екологічних проєктах, проводив освітні курси та був спікером на профільних форумах.
Фото: Михайло Федоров (Facebook)
Політичний шлях
У 2014 році Федоров уперше балотувався до Верховної Ради від партії "5.10". У 2018-му став операційним директором проєкту "Суперлюди", а вже наприкінці того року приєднався до штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, очоливши digital-напрям його кампанії.
21 травня 2019 року він став позаштатним радником президента з digital-напряму. На виборах до Верховної Ради того ж року був обраний депутатом IX скликання від "Слуги народу".
Після формування уряду 29 серпня 2019 року Федорова призначили віцепремʼєр-міністром та міністром цифрової трансформації, після чого він склав депутатський мандат.
Робота в уряді та цифрова трансформація
Федоров очолював Мінцифру в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. Він став наймолодшим міністром України та ініціатором "держави в смартфоні". Під його керівництвом були запущені "Дія", "Дія.City", "Дія.Бізнес", "Дія.Освіта", "єМалятко", "єДопомога", інтернет-субвенція, цифрові COVID-сертифікати та мережа ЦНАПів нового формату.
У перші роки роботи Мінцифра впровадила систему CDTO в усіх органах влади, започаткувала Diia Summit, розвивала цифрові реєстри та ліквідовувала корупційні схеми у держсекторах. Створювалися програми підтримки бізнесу, освітні ініціативи та спеціальні режими для IT-сфери.
Після 24 лютого 2022 року міністерство розширило "Дію" новими послугами для постраждалих громадян, запустило єДокумент, єВідновлення та сервіси для отримання допомоги. Федоров став одним з ініціаторів платформи UNITED24, яка залучила сотні мільйонів доларів на оборону та відновлення.
Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
У липні 2022 року стартувала "Армія дронів", яка прискорила розвиток українського ринку БпЛА та держава спростила бюрократію для їх виробництва й застосування. Пізніше з’явилася екосистема defense-технологій Brave1, що об’єднала урядові інституції для підтримки інновацій у сфері оборони.
На початку вторгнення Федоров звернувся до Ілона Маска щодо Starlink. В Україну були доставлені десятки тисяч терміналів, SpaceX відкрила представництво в країні, а обладнання адаптували під польові умови. Starlink став ключовою основою стабільного зв’язку на фронті та для критичної інфраструктури.
За участі Мінцифри були перенесені за кордон понад сто державних реєстрів, сформовано ІТ-армію та запущено чатбот єВорог. Ці інструменти допомогли Україні чинити опір російським кібератакам та збирати інформацію для ЗСУ.
У березні 2023 року Федоров отримав додатковий блок повноважень - інновації, освіту, науку та технології. Разом із МОН він розробив комплексну стратегію трансформації української освіти від дитсадків до університетів.
Після відставки уряду Дениса Шмигаля в липні 2025 року та формування нового Кабміну Юлії Свириденко Федоров зберіг свою позицію і був призначений першим віцепремʼєр-міністром України, паралельно залишившись міністром цифрової трансформації.
Кандидат на посаду голови Офісу президента
За даними джерел РБК-Україна, серед можливих претендентів на посаду глави ОП називають кількох членів Кабміну, зокрема першого віцепрем’єра Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.
Відставка Єрмака
Колишній керівник ОП Андрій Єрмак залишив посаду на тлі повідомлень про можливу його згадку на так званих "плівках" бізнесмена Тімура Міндіча. Правоохоронці встановили, що Міндіч був однією з ключових фігур у злочинній схемі, пов’язаній із вимаганням відкатів у контрагентів "Енергоатому".
28 листопада детективи НАБУ та прокурори САП провели обшуки в Єрмака. У той самий день президент Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак подав заяву про відставку, після чого президент підписав указ про його звільнення.
Пізніше колишній очільник ОП дав коментар Financial Times, де підкреслив, що не має жодних претензій до президента і вважає Зеленського своїм другом як до роботи в ОП, так і після.
Для написання матеріалу використовувалися джерела: Вікіпедія, пресслужба Верховної Ради, рух "Чесно".