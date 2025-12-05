Хто такий Михайло Федоров, який у списку кандидатів на посаду голови ОП: головні факти

Все, що відомо про Федорова - в матеріалі РБК-Україна.

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року у Василівці Запорізької області. Навчався у Запорізькому національному університеті на факультеті соціології та управління у 2009-2014 роках. Під час студентства був "студентським мером" Запоріжжя та ініціював низку молодіжних і соціальних проєктів.

Пізніше пройшов навчання у Вищій політичній школі, Освітній школі представників НАТО та завершив програму зі стратегії цифрової трансформації в Єльській школі менеджменту.

Перші кроки в бізнесі та громадській діяльності

У 2013 році Федоров заснував digital-агенцію SMMSTUDIO, яка займалася рекламними кампаніями у соціальних мережах. Компанія працювала з клієнтами на кшталт проєктів "Кварталу-95". Паралельно він розвивав місцеві ІТ-ініціативи, брав участь в екологічних проєктах, проводив освітні курси та був спікером на профільних форумах.

Фото: Михайло Федоров (Facebook)

Політичний шлях

У 2014 році Федоров уперше балотувався до Верховної Ради від партії "5.10". У 2018-му став операційним директором проєкту "Суперлюди", а вже наприкінці того року приєднався до штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського, очоливши digital-напрям його кампанії.

21 травня 2019 року він став позаштатним радником президента з digital-напряму. На виборах до Верховної Ради того ж року був обраний депутатом IX скликання від "Слуги народу".

Після формування уряду 29 серпня 2019 року Федорова призначили віцепремʼєр-міністром та міністром цифрової трансформації, після чого він склав депутатський мандат.

Робота в уряді та цифрова трансформація

Федоров очолював Мінцифру в урядах Олексія Гончарука, Дениса Шмигаля та Юлії Свириденко. Він став наймолодшим міністром України та ініціатором "держави в смартфоні". Під його керівництвом були запущені "Дія", "Дія.City", "Дія.Бізнес", "Дія.Освіта", "єМалятко", "єДопомога", інтернет-субвенція, цифрові COVID-сертифікати та мережа ЦНАПів нового формату.

У перші роки роботи Мінцифра впровадила систему CDTO в усіх органах влади, започаткувала Diia Summit, розвивала цифрові реєстри та ліквідовувала корупційні схеми у держсекторах. Створювалися програми підтримки бізнесу, освітні ініціативи та спеціальні режими для IT-сфери.

Після 24 лютого 2022 року міністерство розширило "Дію" новими послугами для постраждалих громадян, запустило єДокумент, єВідновлення та сервіси для отримання допомоги. Федоров став одним з ініціаторів платформи UNITED24, яка залучила сотні мільйонів доларів на оборону та відновлення.

Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)

У липні 2022 року стартувала "Армія дронів", яка прискорила розвиток українського ринку БпЛА та держава спростила бюрократію для їх виробництва й застосування. Пізніше з’явилася екосистема defense-технологій Brave1, що об’єднала урядові інституції для підтримки інновацій у сфері оборони.

На початку вторгнення Федоров звернувся до Ілона Маска щодо Starlink. В Україну були доставлені десятки тисяч терміналів, SpaceX відкрила представництво в країні, а обладнання адаптували під польові умови. Starlink став ключовою основою стабільного зв’язку на фронті та для критичної інфраструктури.

За участі Мінцифри були перенесені за кордон понад сто державних реєстрів, сформовано ІТ-армію та запущено чатбот єВорог. Ці інструменти допомогли Україні чинити опір російським кібератакам та збирати інформацію для ЗСУ.

У березні 2023 року Федоров отримав додатковий блок повноважень - інновації, освіту, науку та технології. Разом із МОН він розробив комплексну стратегію трансформації української освіти від дитсадків до університетів.

Після відставки уряду Дениса Шмигаля в липні 2025 року та формування нового Кабміну Юлії Свириденко Федоров зберіг свою позицію і був призначений першим віцепремʼєр-міністром України, паралельно залишившись міністром цифрової трансформації.

Кандидат на посаду голови Офісу президента

За даними джерел РБК-Україна, серед можливих претендентів на посаду глави ОП називають кількох членів Кабміну, зокрема першого віцепрем’єра Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.