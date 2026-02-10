Кто такой Игорь Мазепа: топ-бизнесмен, который попал в смертельное ДТП

Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа стал участником ДТП , в результате которого погиб человек.

РБК-Украина рассказывает, что известно о бизнесмене, который оказался в центре трагедии.

Что известно об аварии: версия полиции

По данным правоохранителей, трагедия случилась около 19:30 на 204 километре автодороги, вблизи села Каменный Майдан (Звягельский район).

Предварительно следствие установило, что 49-летний киевлянин (возраст совпадает с возрастом Мазепы), управляя автомобилем Mercedes-Benz в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода.

Авария произошла на неосвещенном участке дороги, когда 60-летний местный житель ее переходил. Пострадавший скончался от травм по дороге в больницу.

Фото с места ДТП с участием Мазепы (t.me/zt_police)

Позиция Игоря Мазепы

Бизнесмен лично подтвердил факт ДТП, отметив, что возвращался в Киев. Он заверил, что полностью способствует следствию.

"С целью предупредить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставшим, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил ПДД", - заявил Мазепа.

Полиция также подтвердила, что по результатам предварительного освидетельствования водитель был трезв.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа - один из самых влиятельных инвестбанкиров Украины. В 2004 году он основал компанию Concorde Capital, которая привлекла более 4 млрд долларов инвестиций в украинскую экономику.

Мазепа владеет долями в известных компаниях, среди которых:

Медицинская сеть "Добробут".

Онлайн-ритейлер MakeUp.

Загородный комплекс Shelest и коттеджный городок Goodlife Park.

Цементный завод "Кривой Рог Цемент".

Скандал с задержанием и давлением на бизнес

Имя Игоря Мазепы оказалось в эпицентре громкого скандала в начале 2024 года. 18 января его задержали на границе с Польшей по делу о земельных участках возле Киевской ГЭС.

ГБР подозревало бизнесмена в организации схемы незаконного завладения 7 га земель водного фонда, на которых построено элитное жилье (в частности Goodlife Park). Прокуратура просила для Мазепы залог в 350 млн гривен, однако суд уменьшил его до 21 млн гривен. 23 января 2024 года бизнесмен внес средства и вышел из СИЗО.

Задержание Мазепы вызвало волну возмущения среди предпринимателей, которые назвали это давлением силовиков. Бизнесмен стал одним из лиц движения за защиту бизнеса "Манифест 42".

Мазепа неоднократно заявлял, что дело против него является политически мотивированным, а его преследуют за критику власти и активную позицию по поводу "произвола правоохранителей".