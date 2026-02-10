ua en ru
Вт, 10 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Кто такой Игорь Мазепа: топ-бизнесмен, который попал в смертельное ДТП

Каменный Майдан, Вторник 10 февраля 2026 14:21
UA EN RU
Кто такой Игорь Мазепа: топ-бизнесмен, который попал в смертельное ДТП Фото: Игорь Мазепа, основатель Concorde Capital (facebook.com/Ig.Mazepa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа стал участником ДТП, в результате которого погиб человек.

РБК-Украина рассказывает, что известно о бизнесмене, который оказался в центре трагедии.

Что известно об аварии: версия полиции

По данным правоохранителей, трагедия случилась около 19:30 на 204 километре автодороги, вблизи села Каменный Майдан (Звягельский район).

Предварительно следствие установило, что 49-летний киевлянин (возраст совпадает с возрастом Мазепы), управляя автомобилем Mercedes-Benz в направлении Житомира, совершил наезд на пешехода.

Авария произошла на неосвещенном участке дороги, когда 60-летний местный житель ее переходил. Пострадавший скончался от травм по дороге в больницу.

Кто такой Игорь Мазепа: топ-бизнесмен, который попал в смертельное ДТПФото с места ДТП с участием Мазепы (t.me/zt_police)

Позиция Игоря Мазепы

Бизнесмен лично подтвердил факт ДТП, отметив, что возвращался в Киев. Он заверил, что полностью способствует следствию.

"С целью предупредить возможные инсинуации сообщаю, что не был уставшим, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ, что и подтвердила медицинская экспертиза на месте, и не нарушал никаких правил ПДД", - заявил Мазепа.

Полиция также подтвердила, что по результатам предварительного освидетельствования водитель был трезв.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа - один из самых влиятельных инвестбанкиров Украины. В 2004 году он основал компанию Concorde Capital, которая привлекла более 4 млрд долларов инвестиций в украинскую экономику.

Мазепа владеет долями в известных компаниях, среди которых:

  • Медицинская сеть "Добробут".
  • Онлайн-ритейлер MakeUp.
  • Загородный комплекс Shelest и коттеджный городок Goodlife Park.
  • Цементный завод "Кривой Рог Цемент".

Скандал с задержанием и давлением на бизнес

Имя Игоря Мазепы оказалось в эпицентре громкого скандала в начале 2024 года. 18 января его задержали на границе с Польшей по делу о земельных участках возле Киевской ГЭС.

ГБР подозревало бизнесмена в организации схемы незаконного завладения 7 га земель водного фонда, на которых построено элитное жилье (в частности Goodlife Park). Прокуратура просила для Мазепы залог в 350 млн гривен, однако суд уменьшил его до 21 млн гривен. 23 января 2024 года бизнесмен внес средства и вышел из СИЗО.

Задержание Мазепы вызвало волну возмущения среди предпринимателей, которые назвали это давлением силовиков. Бизнесмен стал одним из лиц движения за защиту бизнеса "Манифест 42".

Мазепа неоднократно заявлял, что дело против него является политически мотивированным, а его преследуют за критику власти и активную позицию по поводу "произвола правоохранителей".

Читайте также:

Читайте РБК-Украина в Google News
Игорь Мазепа ДТП Житомир
Новости
РФ массированно ударила КАБами по Славянску: погибли женщина и ребенок, есть раненые
РФ массированно ударила КАБами по Славянску: погибли женщина и ребенок, есть раненые
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ