Бизнесмен Мазепа по дороге в Киев попал в смертельное ДТП

На трассе Киев-Чоп вечером 9 февраля произошла авария с участием Mercedes-Benz S-Class, водителем которого, по данным источников, был основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. В результате аварии пешеход погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области и источники.

По адным РБК-Украина, речь об основателе и генеральном директоре инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Что сообщает полиция

По информации правоохранителей, ДТП произошло около 19:30 на 204-м километре трассы вблизи села Каменный Майдан Звягельского района.

Предварительно установлено, что 49-летний киевлянин, управляя автомобилем Mercedes-Benz в направлении Житомира, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на 60-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть.

Пешеход получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу. По результатам предварительного освидетельствования водитель был трезв. Следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Позиция Игоря Мазепы

Сам Игорь Мазепа в Facebook подтвердил, что стал участником дорожно-транспортного происшествия. По его словам, авария произошла во время возвращения в Киев.

Он отметил, что не был уставшим, не употреблял запрещенных веществ и не нарушал правил дорожного движения, что, по его словам, подтвердила медицинская экспертиза на месте. Мазепа заявил, что сотрудничает со следствием и пообещал предоставить дополнительные детали позже.

Кто такой Мазепа

Игорь Мазепа - украинский бизнесмен и инвестор, основатель и совладелец инвестиционной группы Concorde Capital, созданной в середине 2000-х годов. В разные периоды он входил в наблюдательные советы государственных и частных банков.

В январе 2024 года Мазепу задержали на украинско-польской границе по подозрению в организации схем, которые, по версии следствия, нанесли государству ущерб на 7 млн гривен.

Дело касалось застройки территорий вблизи Киевской гидроэлектростанции. Суд избрал ему меру пресечения с возможностью внесения залога, и 23 января 2024 года он вышел из СИЗО.

Расследование вызвало широкий резонанс в бизнес-среде, где его назвали примером давления на предпринимателей. После этого Мазепа стал одним из инициаторов движения в защиту прав бизнеса "Манифест 42".