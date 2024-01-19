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Почти 20 фигурантов. Кроме Мазепы задержали еще трех человек: детали дела и когда суд

Пятница 19 января 2024 10:21
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Почти 20 фигурантов. Кроме Мазепы задержали еще трех человек: детали дела и когда суд Фото: Государственное бюро расследований задержало бизнесмена Игоря Мазепу (dbr.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Государственное бюро расследований подтвердило задержание на границе якобы организатора сделки по отчуждению земель критической инфраструктуры - Киевской ГЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Задержанный - Игорь Мазепа, основатель инвестиционной компании Concorde Capital. Его задержание связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Почти 20 фигурантов. Кроме Мазепы задержали еще трех человек: детали дела и когда суд

В Concorde Capital подтвердили обыски ГБР и задержание директора на пункте пересечения границы в Шегинях во Львовской области.

Как сообщили в ГБР, задержание производилось на основании статьи 208 УПК Украины. Также в разных регионах Украины задержаны еще три участника преступной организации, в том числе брат организатора.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона также сообщила, что задержанным объявлены подозрения и сегодня будут избирать меру пресечения.

Что известно о деле

29 ноября 2023 г. сотрудники ГБР совместно с Нацполицией Украины разоблачили и задержали участников преступной организации, которые противоправно завладели более 7 гектарами земли, на которых расположены гидротехнические сооружения Киевской ГЭС.

В организацию входило почти 20 фигурантов, среди которых известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

По данным ГБР, они действовали в интересах нескольких застройщиков — используя пробелы в правовом статусе участков, организаторы из-за коррупционных связей в госорганах оформляли их как земли сельхозназначения, что позволяло выделять эти участки гражданам Украины.

Другие участники подыскивали через социальные сети "подставных лиц", которые за деньги соглашались подписать документы по выделению им земли в частную собственность – большинство из них были введены в заблуждение студентами.

В дальнейшем исполнители от имени "подставных лиц" подписывали ряд документов для оформления права собственности, а затем они "перепродавали" землю представителям известных в Киевской области застройщиков элитной недвижимости, которые и заказали и профинансировали незаконную схему.

Действия участников преступной организации квалифицированы по статьям 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), 233 (Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества), 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2023 было сообщено 8 подозрений по этим статьям.

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Игорь Мазепа ГБР
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