Хто такий Ігор Мазепа: топ-бізнесмен, який потрапив у смертельну ДТП

Засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа став учасником ДТП , внаслідок якої загинула людина.

РБК-Україна розповідає, що відомо про бізнесмена, який опинився в центрі трагедії.

Що відомо про аварію: версія поліції

За даними правоохоронців, трагедія трапилася близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги, поблизу села Кам’яний Майдан (Звягельський район).

Попередньо слідство встановило, що 49-річний киянин (вік збігається з віком Мазепи), керуючи автомобілем Mercedes-Benz у напрямку Житомира, скоїв наїзд на пішохода.

Аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги, коли 60-річний місцевий житель її переходив. Постраждалий помер від травм дорогою до лікарні.

Фото з місця ДТП за участі Мазепи (t.me/zt_police)

Позиція Ігоря Мазепи

Бізнесмен особисто підтвердив факт ДТП, зазначивши, що повертався до Києва. Він запевнив, що повністю сприяє слідству.

"З метою попередити можливі інсинуації повідомляю, що не був втомлений, не вживав жодних заборонених водіям речовин, що і підтвердила медична експертиза на місці, і не порушував жодних правил ПДР", - заявив Мазепа.

Поліція також підтвердила, що за результатами попереднього освідування водій був тверезий.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа - один із найвпливовіших інвестбанкірів України. У 2004 році він заснував компанію Concorde Capital, яка залучила понад 4 млрд доларів інвестицій в українську економіку.

Мазепа володіє частками у відомих компаніях, серед яких:

Медична мережа "Добробут".

Онлайн-ритейлер MakeUp.

Заміський комплекс Shelest та котеджне містечко Goodlife Park.

Цементний завод "Кривий Ріг Цемент".

Скандал із затриманням та тиском на бізнес

Ім’я Ігоря Мазепи опинилося в епіцентрі гучного скандалу на початку 2024 року. 18 січня його затримали на кордоні з Польщею у справі щодо земельних ділянок біля Київської ГЕС.

ДБР підозрювало бізнесмена в організації схеми незаконного заволодіння 7 га земель водного фонду, на яких побудовано елітне житло (зокрема Goodlife Park). Прокуратура просила для Мазепи заставу у 350 млн гривень, однак суд зменшив її до 21 млн гривень. 23 січня 2024 року бізнесмен вніс кошти та вийшов із СІЗО.

Затримання Мазепи викликало хвилю обурення серед підприємців, які назвали це тиском силовиків. Бізнесмен став одним з облич руху за захист бізнесу "Маніфест 42".

Мазепа неодноразово заявляв, що справа проти нього є політично вмотивованою, а його переслідують за критику влади та активну позицію щодо "свавілля правоохоронців".