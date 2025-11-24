ua en ru
Кто нужен работодателям? Служба занятости назвала самые популярные вакансии в Украине

Понедельник 24 ноября 2025 07:30
Кто нужен работодателям? Служба занятости назвала самые популярные вакансии в Украине В этом году ГСЗ помогла найти работу более 330 тыс. украинцев (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

За 10 месяцев 2025 года работодатели предоставили Государственной службе занятости (ГСЗ) почти 400 тысяч вакансий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЗ.

Какие вакансии стали наиболее востребованными

Согласно информации Государственной службы занятости, за 10 месяцев 2025 года наиболее востребованными были работники в сфере:

  • торговли;
  • услуг.

Отмечается, что в целом ГСЗ за 10 месяцев предложила своим клиентам 399,5 тыс. вакансий. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Среди самых распространенных запросов работодателей за этот период был поиск работников в сфере торговли и услуг - они составляли 18% от всех поданных вакансий", - рассказали гражданам.

Уточняется, что с начала года работодатели чаще всего искали подсобных рабочих. Таких вакансий было более 17,4 тысячи.

Следующими самыми популярными были:

  • продавец продовольственных товаров - 16,4 тысячи;
  • водитель автотранспортных средств - 15,9 тысячи.

Пятерку самых востребованных профессий замыкают:

  • продавцы-консультанты - 11,7 тысячи;
  • повара - 11 тысяч.

Между тем меньше всего (только 2,3%) предлагались вакансии квалифицированных рабочих:

  • сельского и лесного хозяйств;
  • рыборазведения и рыболовства.

Лидеры по количеству предложений и закрытых вакансий

В ГСЗ сообщили, что в целом за 10 месяцев текущего года было обеспечено занятостью более 330 тысяч клиентов.

Среди областей, где наблюдалось наибольшее количество предложений работы, - Львовская. Там Служба занятости предлагала около 50 тысяч вакансий.

"На них удалось трудоустроить 16,6 тысячи соискателей работы, или же закрыть потребность работодателей на 34%", - уточнили в ГСЗ.

Отмечается, что большинство незакрытых предложений - до сих пор доступны для соискателей.

Большее количество людей трудоустроили специалисты Днепропетровской области, при этом Днепропетровская областная служба занятости - на втором месте.

"В этом регионе за отчетный период зарегистрировано почти 30 тысяч вакансий, из которых было укомплектовано 71%", - объяснили украинцам.

Между тем самый высокий показатель укомплектования вакансий за 10 месяцев показали:

  • Донецкий центр занятости;
  • Ивано-Франковский центр занятости.

У них показатель заполнения предложенных вакансий - выше 80%.

"Сейчас для клиентов Государственной службы занятости предлагается 236 тысяч вакансий в различных сферах", - подытожили в ГСЗ.

Напомним, ранее мы рассказывали о работе для украинцев с бесплатным жильем - где больше всего таких вакансий и как их найти.

Кроме того, мы сообщали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Тем временем директор ГСЗ Юлия Жовтяк в интервью РБК-Украина рассказала, где в Украине найти работу легче всего.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что известно о запуске цифровой экосистемы занятости "Обрій".

