Кто победит во втором туре в Румынии: оценка политолога и результаты опроса
В Румынии второй тур президентских выборов может быть напряженным. Соцопросы показывают почти равную поддержку кандидатов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Решающий раунд. Выберет ли Румыния президентом пророссийского радикала".
Перед вторым туром выборов в Румынии преимущество Симиона над Даном сокращается.
Ранее социологические опросы давали Симиону 55%, а Дану - 45%, но последние данные свидетельствуют о почти равном распределении голосов.
Опрос AtlasIntel 14 мая показал равные 48% в пользу обоих кандидатов. На следующий день IRSOP даже вывел мэра Бухареста Дана вперед - 52% против 48% у Симиона, хотя в опросе участвовало меньше респондентов.
Ключевым фактором остаются голоса румынской диаспоры, которая может сыграть решающую роль. По оценкам политолога Мариуша Гинчи, она насчитывает около миллиона избирателей, большинство из которых поддерживают Симиона.
Решающим станет явка избирателей: в команде Дана надеются на 60%, что поможет ему одержать победу. Если же явка останется на уровне первого тура - 55%, то выиграет Симион.
Социологи отмечают, что явка может вырасти на 8-10%, но окончательные результаты будут понятны только после голосования.
Выборы в Румынии
С 2000 года в Румынии власть традиционно делят социал-демократы и национал-либералы, которые поочередно управляют страной. Другие партии попадали в правительство лишь дважды за этот период.
Длительное пребывание одних и тех же политических сил у власти приводит к разочарованию избирателей из-за отсутствия изменений, коррупционных скандалов и имиджевых проблем. Поэтому люди ищут альтернативу традиционным партиям, которые обещают обновление.
По словам политолога Гинча, большинство избирателей не верит в пророссийские заявления о кандидатах Джорджеску и Симиона. Они поддерживают евроатлантический курс Румынии, но хотят, чтобы страна отстаивала свои интересы более решительно.
Напомним, что в первом туре прогнозировали победу лидера ультраправой первого тура выборов социологические опросы партии AUR Джорже Симиона.
Ожидалось, что его поддержат около 30% избирателей. Однако Симион удивил всех и набрал 40,96% голосов - почти вдвое больше чем его "отмененный" соратник Келин Джорджеску в прошлом ноябре.
Заметим, что ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион выступал против военной помощи Украине.
В отдельном материале РБК-Украина писало, как сам Симион объяснил, почему он против помощи Украине.
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