Хто переможе у другому турі в Румунії: оцінка політолога та результати опитування

У Румунії другий тур президентських виборів може бути напруженним. Соцопитування показують майже рівну підтримку кандидатів.

Перед другим туром виборів у Румунії перевага Сіміона над Даном скорочується.

Раніше соціологічні опитування давали Сіміону 55%, а Дану - 45%, але останні дані свідчать про майже рівний розподіл голосів.

Опитування AtlasIntel 14 травня показало рівні 48% на користь обох кандидатів. Наступного дня IRSOP навіть вивів мера Бухареста Дана вперед - 52% проти 48% у Сіміона, хоча в опитуванні брали участь менше респондентів.

Ключовим фактором залишаються голоси румунської діаспори, яка може відіграти вирішальну роль. За оцінками політолога Маріуша Гінчі, вона налічує близько мільйона виборців, більшість з яких підтримують Сіміона.

Вирішальним стане явка виборців: у команді Дана сподіваються на 60%, що допоможе йому здобути перемогу. Якщо ж явка залишиться на рівні першого туру – 55%, то виграє Сіміон.

Соціологи відзначають, що явка може зрости на 8-10%, але остаточні результати будуть зрозумілі лише після голосування.