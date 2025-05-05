Фаворит выборов в Румынии объяснил, почему он против помощи Украине

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион выступает против военной помощи Украине, но поддерживает "мирные инициативы" американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Отвечая на вопрос о том, почему он выступал против военной помощи Украине, которая является соседкой Румынии, Симион сказал, что "помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".

"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам - невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", - пояснил он.

Фаворит президентских выборов в Румынии отметил, что нужно "остановить эту войну, чтобы остановить любые жертвы среди гражданского населения".

"Мы должны надеяться и молиться, чтобы мирные инициативы Дональда Трампа сработали", - добавил Симион.