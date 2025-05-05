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Фаворит выборов в Румынии объяснил, почему он против помощи Украине

Понедельник 05 мая 2025 22:02
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Фаворит выборов в Румынии объяснил, почему он против помощи Украине Фото: Джордже Симион (GettyImagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии Джордже Симион выступает против военной помощи Украине, но поддерживает "мирные инициативы" американского лидера Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отвечая на вопрос о том, почему он выступал против военной помощи Украине, которая является соседкой Румынии, Симион сказал, что "помощь оружием обеим сторонам невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше".

"Мы сказали, что будем способствовать миру, и мы видим единственное решение в деэскалации этого конфликта. Помощь оружием обеим сторонам - невыгодна Германии, Франции, Румынии, Польше. Мы очень пострадали от этой войны, и нам нужен мир, как того хочет администрация Трампа", - пояснил он.

Фаворит президентских выборов в Румынии отметил, что нужно "остановить эту войну, чтобы остановить любые жертвы среди гражданского населения".

"Мы должны надеяться и молиться, чтобы мирные инициативы Дональда Трампа сработали", - добавил Симион.

Выборы в Румынии

В Румынии на выборах президента лучший результат получает ультраправый кандидат Джордже Симион. Второе место занимает бывший мэр Бухареста Никушор-Даниэль Дан, который также проходит во второй тур.

В то же время ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов на выборах, поэтому должен состояться второй тур. Планируется, что он состоится через две недели - 18 мая.

Как отметил историк и дипломат Роман Бессмертный в комментарии РБК-Украина, результаты президентских выборов в Румынии могут повлиять и на ситуацию в Украине.

В частности, ранее кандидат в президенты Румынии Джордже Симион выступал против военной помощи Украине.

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