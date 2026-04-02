Кто получит выплату в 1500 грн: полный список категорий
В апреле украинцы смогут получить дополнительную адресную единовременную помощь от государства в размере 1500 гривен. Но на выплаты смогут рассчитывать только некоторые категории граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Отмечается, что Кабинет министров Украины принял постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения". С 1 апреля 2026 года дополнительные выплаты получат лица, которые уже имеют назначенную пенсию, или социальные выплаты.
Однако есть несколько условий. Первое из них - для получения выплаты общий размер пенсии вместе со всеми надбавками и повышениями не должен превышать 25950 гривен. Второе условие - только некоторые категории будут иметь право на эти выплаты, в частности:
- Украинцы, которые получают страховую пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца;
- лица, получающие пенсии за выслугу лет или специальные пенсии (госслужащие, должностные лица местного самоуправления, народные депутаты, ученые, военнослужащие);
- Украинцы, которые получают пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих, госслужащих, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также получатели социальных пенсий.
"В то же время лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии", - добавили в ПФУ.
Кроме того, единовременное пособие получат и граждане, которые пользуются государственными социальными выплатами, в частности:
Кроме того, единовременное пособие получат и граждане, которые пользуются государственными социальными выплатами, в частности:
- получают помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
- получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- получают базовую социальную помощь;
- получают государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- получают пособие по уходу, в том числе лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;
- получают временную государственную помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели права на пенсию;
- получают помощь на детей (выплаты одиноким матерям, выплаты опекунам, выплаты семьям с тяжелобольными детьми, выплаты многодетным семьям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, выплаты детям, которые имеют статус лишенных родительской опеки);
- получают денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.
"Выплата помощи произойдет в апреле 2026 года автоматически - обращаться дополнительно не нужно. Важно: если человек имеет право на получение этой доплаты по нескольким основаниям, средства будут выплачены только по одному из них", - отметили в ПФУ.
Напомним, что до этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что выплаты дополнительных 1500 гривен - как целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения в Украине - стартуют с 1 апреля 2026 года.
А министр соцполитики Денис Улютин заверил, что выплаты разовой целевой поддержки украинцам в размере 1500 гривен начнутся уже с 7 апреля. В частности, это касается доплат пенсионерам.
Индексация пенсий
Отметим, ранее ПФУ отчитался о начале финансирования выплат за апрель. Начиная с 1 апреля, на оплату больничных было направлено первые 95,6 млн грн. Финансирование непосредственно пенсий за апрель планируется начать со 2 апреля. Также с 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает пенсии.
Отметим, что и с 1 марта 2026 года у многих пенсионеров увеличился размер выплат в результате проведенной индексации. Повышение охватило большинство получателей, включая страховые и спецпенсии, пенсии по инвалидности (в т. ч. для чернобыльцев) и пенсии военных.