Кто получит выплату в 1500 грн: полный список категорий

19:31 02.04.2026 Чт
3 мин
В ПФУ объяснили, кому можно будет получить единовременную выплату от государства в апреле этого года
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: дополнительную выплату смогут получить только некоторые категории (Getty Images)

В апреле украинцы смогут получить дополнительную адресную единовременную помощь от государства в размере 1500 гривен. Но на выплаты смогут рассчитывать только некоторые категории граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также: Пенсия "на паузе": кому из украинцев могут приостановить выплаты и как это исправить

Отмечается, что Кабинет министров Украины принял постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной доплаты отдельным категориям населения". С 1 апреля 2026 года дополнительные выплаты получат лица, которые уже имеют назначенную пенсию, или социальные выплаты.

Однако есть несколько условий. Первое из них - для получения выплаты общий размер пенсии вместе со всеми надбавками и повышениями не должен превышать 25950 гривен. Второе условие - только некоторые категории будут иметь право на эти выплаты, в частности:

  • Украинцы, которые получают страховую пенсию по возрасту, по инвалидности или в связи с потерей кормильца;
  • лица, получающие пенсии за выслугу лет или специальные пенсии (госслужащие, должностные лица местного самоуправления, народные депутаты, ученые, военнослужащие);
  • Украинцы, которые получают пенсию по инвалидности или в связи с потерей кормильца из числа военнослужащих, госслужащих, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также получатели социальных пенсий.

"В то же время лицам, принимавшим непосредственное участие в защите Украины и членам семей погибших (умерших, пропавших без вести) таких лиц, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС доплата предоставляется независимо от размера пенсии", - добавили в ПФУ.

Относительно получателей государственных соцвыплат, некоторые категории также смогут получить

Кроме того, единовременное пособие получат и граждане, которые пользуются государственными социальными выплатами, в частности:

  • получают помощь на проживание внутренне перемещенным лицам;
  • получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
  • получают базовую социальную помощь;
  • получают государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью; лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • получают пособие по уходу, в том числе лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью вследствие психического расстройства;
  • получают временную государственную помощь лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не приобрели права на пенсию;
  • получают помощь на детей (выплаты одиноким матерям, выплаты опекунам, выплаты семьям с тяжелобольными детьми, выплаты многодетным семьям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов или не могут содержать ребенка, выплаты детям, которые имеют статус лишенных родительской опеки);
  • получают денежное обеспечение родителей-воспитателей и приемных родителей.

"Выплата помощи произойдет в апреле 2026 года автоматически - обращаться дополнительно не нужно. Важно: если человек имеет право на получение этой доплаты по нескольким основаниям, средства будут выплачены только по одному из них", - отметили в ПФУ.

Напомним, что до этого премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что выплаты дополнительных 1500 гривен - как целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения в Украине - стартуют с 1 апреля 2026 года.

А министр соцполитики Денис Улютин заверил, что выплаты разовой целевой поддержки украинцам в размере 1500 гривен начнутся уже с 7 апреля. В частности, это касается доплат пенсионерам.

Индексация пенсий

Отметим, ранее ПФУ отчитался о начале финансирования выплат за апрель. Начиная с 1 апреля, на оплату больничных было направлено первые 95,6 млн грн. Финансирование непосредственно пенсий за апрель планируется начать со 2 апреля. Также с 1 апреля Пенсионный фонд Украины автоматически пересчитает пенсии.

Отметим, что и с 1 марта 2026 года у многих пенсионеров увеличился размер выплат в результате проведенной индексации. Повышение охватило большинство получателей, включая страховые и спецпенсии, пенсии по инвалидности (в т. ч. для чернобыльцев) и пенсии военных.

