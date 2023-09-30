Кто может заменить Маляр в Минобороны: известно о кандидате из военных

Новым замминистра обороны, который будет отвечать за информационную политику вместо Анны Маляр, может стать Сергей Череватый. Сейчас он является заместителем Командующего ОСУВ "Хортица" по стратегическим коммуникациям и спикером Восточной группировки ВСУ.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько источников в военных органах.

"Его кандидатура действительно рассматривается. Еще один из возможных кандидатов - это спикер ВМС Дмитрий Плетенчук", - сказал один из собеседников.

В то же время источники уточнили, что вопрос кандидатуры все еще решается и финального решения пока нет.

Что этому предшествовало

Напомним, 5 сентября Верховная рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны. После этого ему на смену пришел бывший глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Уже 18 сентября правительство уволило почти всех заместителей министра обороны, включая Анну Маляр. Она отвечала за информационную политику, в частности, часто сообщала о событиях на фронте.

Как известно, Кабмин назначил троих новых заместителей министра обороны. Кто получил должности и что о них известно - в материале РБК-Украина.

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