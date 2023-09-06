Эффективный переговорщик. Что известно о новом министре обороны Рустеме Умерове

Новым министром обороны Украины стал Рустем Умеров. На этой должности он сменил Алексея Резникова, возглавлявшего министерство с ноября 2021 года в правительстве Дениса Шмыгаля.

Подробнее о том, кто такой Рустем Умеров, - в материале РБК-Украина.

Краткая биография

Родился 1982 году в Самарканде (Узбекистан) в семье инженеров из Алушты Энвера и Мерьем Умеровых. Является этническим крымским татарином и мусульманином-суннитом.

Его семья в 1944 году была депортирована с исторической родины в Центральную Азию. С началом репатриации в 1980-1990-х Умеровы вернулись в Крым.

Рустем Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей Министерства образования и науки Автономной Республики Крым. Высшее образование получил в Национальной академии управления, которую закончил с дипломом бакалавра по специальности "экономика" и магистра по специальности "финансы".

В студенческий период принимал участие в различных проектах и программах, в том числе:

Канадско-украинская парламентская программа

Американо-украинская программа лидерства

Европейский молодежный парламент

Европейский студенческий форум AEGEE

Саммит "Форум Будущего"

Европейская ассоциация студентов-юристов

Еще одно высшее образование получил в Национальном техническом университете КПИ по специальности "информатика и информационные технологии".

Женатый и воспитывает трех детей.

Карьера

Карьеру Рустем Умеров начал в компании lifecell, где с 2003 по 2010 годы прошел путь от начальника управления до начальника департамента. Руководил направлениями юридической поддержки и логистики. Параллельно занимался инвестиционной деятельностью.

В 2013 году вместе со старшим братом Асланом Омером Кырымлы основал инвестиционную компанию ASTEM и благотворительный фонд ASTEM Foundation.

Компания ASTEM управляет инвестициями в сферах коммуникаций, информационных технологий и инфраструктуры. Фонд ASTEM Foundation является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders в Стэнфордском университете. По этой программе проходят обучение украинские политики, юристы, социальные предприниматели, бизнесмены и общественные лидеры.

На парламентских выборах в 2019 году прошел в Верховную раду и стал народным депутатом от партии "Голос". В 2022-м возглавил Фонд государственного имущества Украины.

Общественная и политическая деятельность

Начиная с 1999 года, Умеров занимается общественной деятельностью, нацеленной на решение проблем крымских татар. Еще в 2007-м стал сооснователем общественных организаций "Землячество крымских татар" и Bizim Qırım. Они занимались социально-культурными, политическими, экономическими, а также информационными вопросами.

По окончанию университета в 2011 году стал учредителем и президентом "Фонда развития Крыма". Этим проектом занимался в течение пяти лет, за это время познакомился с правозащитником и диссидентом Мустафой Джемилевым и стал его помощником.

В 2012 году выступил основателем "Крымской Международной Бизнес-Ассоциации" (CIBA), а его семья инициировала реставрации мечети Орта-Джами в Бахчисарае. Это памятка архитектуры ХVI-ХVII веков.

В 2014 году Умеров с единомышленниками создал благотворительный фонд Evkaf Ukraine, тогда же профинансировал создание "Фонда Культурного Наследия". Активно участвовал в политических процессах, представляя интересы крымских татар в правительственных кругах.

Был делегатом Курултая крымскотатарского народа пятого (2007 год) и шестого (2012 год) созывов.

На внеочередных парламентских выборах в 2019 году баллотировался под №18 в списках партии "Голос". Прошел в Верховную раду Украины как беспартийный. Был назначен секретарем парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

Инициировал законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым", в котором прописано, что Украина не будет поставлять воду на оккупированный полуостров до его освобождения.

Также лоббировал законы о коренных народах и статусе крымскотатарского народа. Первый из них был принят в июле 2021 года, второй под регистрационным номером 1205 отозван.

Вместе с Джемилевым был одним из инициаторов строительства 1000 квартир для внутренне перемещенных крымских татар при поддержке Турции. В 2021 году было подписано и ратифицировано рамочное соглашение о строительстве 500 квартир: по 200 в Николаеве и Херсоне и еще 100 в Киеве.

За время депутатской работы выступил соавтором около 100 законопроектов. В том числе о процедуре признания лица без гражданства, который позволяет таким людям законно находиться в Украине и получить соответствующие документы. Закон вступил в силу в июле 2021 года.

В августе 2021 года получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Международная деятельность

Будучи нардепом, Рустем Умеров занимал пост заместителя постоянной делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы. Также был сопредседателям групп по межпарламентским связям с Турцией и Саудовской Аравии, членом групп дружбы по межпарламентским связям с Израилем, Китаем, Великобританией, Японией и Канадой.

Летом 2021 года ПАСЕ приняла резолюцию о нарушении прав крымских татар в Крыму. В январе того же года на сессии ПАСЕ поднимал проблему нарушения прав со стороны российских оккупантов на полуострове. Также поднимал вопросы принудительной вакцинации украинских граждан в Крыму во время пандемии COVID-19 вакциной, не прошедшей третью стадию клинических испытаний.

После полномасштабного вторжения России весной 2022 года вошел в украинскую делегацию, которая провела несколько раундов переговорах. Участвовал на встречах в Беларуси и Стамбуле.

Деоккупация Крыма и Крымская платформа

В декабре 2020-го стал сопредседателем межфракционного объединения "Крымская платформа" в Верховной раде. Его цель - реализация парламентского трека в рамках единой государственной стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма.

Объединение готовит около 20 законопроектов, которые касаются временного оккупированного полуострова, в том числе о статусе крымскотатарского народа, о внесении изменений в Конституцию Украины по вопросам Крыма.

Умеров принимает активное участие в обмене крымских политзаключенных и военнопленных. В 2017 году способствовал освобождению политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

В марте 2020 года инициировал парламентские слушания по деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. В сентябре того же года вошел в группу по разработке стратегии деоккупации полуострова при СНБО.

***

В сентябре Рустем Умеров возглавил Фонд государственного имущества. До этого после увольнения Дмитрия Сенниченко фонд с февраля оставался без председателя.

На этой должности Умеров проработал год и прошел его без коррупционных скандалов. Утром 4 сентября он подал заявление об отставке. Нардеп Ярослав Железняк ("Голос") выразил мнение о том, что как переговорщик Умеров будет не менее эффективным, чем Алексей Резников.