ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Кто может указывать Трампу?" Нетаньяху ответил на упреки о вовлечении США в войну

22:46 19.03.2026 Чт
2 мин
Премьер Израиля отреагировал на скандальное заявление экс-директора контртеррористического центра США
aimg Иван Носальский
"Кто может указывать Трампу?" Нетаньяху ответил на упреки о вовлечении США в войну Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения бывшего директора контртеррористического центра США Джо Кента о том, что израильтяне "втянули" американцев в войну против Ирана.

Как передает РБК-Украина, заявление Нетаньяху приводит The Times of Israel.

"Кто вообще может подумать, что кто-то может указывать президенту Дональду Трампу, что делать? Да бросьте", - сказал глава израильского правительства, комментируя заявление Кента.

По словам Нетаньяху, Израиль и США в тесной координации достигают своих целей в войне против Ирана с молниеносной скоростью.

"Идеологические фанатики, эти сумасшедшие видят смысл своего существования в уничтожении западной цивилизации и Америки, которая ее возглавляет… Они искалечили и ранили тысячи американцев в Ираке и Афганистане. Они убили американских морпехов в Бейруте. Они взрывали ваши посольства. Они пытались убить американского президента Дональда Трампа", - напомнил премьер Израиля.

По его словам, возможность появления у таких фанатиков ядерного оружия, которым они смогут атаковать любой американский и европейский город, является угрозой для США и остального мира.

"Если люди честны, если лидеры честны, они бы поняли, что мы ведем не только нашу борьбу, мы ведем их борьбу. Я говорю с десятками мировых лидеров. Десятками. Они все это знают. И в частном порядке все это говорят. Они говорят это в частном порядке, но я говорю это публично. Мир в большом долгу… перед президентом Трампом за руководство этими усилиями по обеспечению нашего будущего", - добавил Нетаньяху.

Обвинения Кента

Напомним, 17 марта директор контртеррористического центра США Джо Кент написал заявление на увольнение из-за войны США против Ирана.

Он утверждал, что высокопоставленные израильские чиновники втянули американцев в эту войну.

По словам Кента, такие боевые действия не оправдывают цену жизней американских военнослужащих.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нетаньяху Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
Провал на 90 миллиардов: чем закончился саммит лидеров ЕС для Украины и есть ли "план Б"
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
