"Хто може вказувати Трампу?" Нетаньягу відповів на закиди про втягнення США у війну

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув звинувачення колишнього директора контртерористичного центру США Джо Кента про те, що ізраїльтяни "втягнули" американців у війну проти Ірану.

"Хто взагалі може подумати, що хтось може вказувати президенту Дональду Трампу, що робити? Та облиште", - сказав глава ізраїльського уряду, коментуючи заяву Кента.

За словами Нетаньягу, Ізраїль і США в тісній координації досягають своїх цілей у війні проти Ірану з блискавичною швидкістю.

"Ідеологічні фанатики, ці божевільні бачать сенс свого існування у знищенні західної цивілізації та Америки, яка її очолює... Вони скалічили і поранили тисячі американців в Іраку та Афганістані. Вони вбили американських морпіхів у Бейруті. Вони підривали ваші посольства. Вони намагалися вбити американського президента Дональда Трампа", - нагадав прем'єр Ізраїлю.

За його словами, можливість появи у таких фанатиків ядерної зброї, якою вони зможуть атакувати будь-яке американське та європейське місто, є загрозою для США та решти світу.

"Якщо люди чесні, якщо лідери чесні, вони б зрозуміли, що ми ведемо не тільки нашу боротьбу, ми ведемо їхню боротьбу. Я говорю з десятками світових лідерів. Десятками. Вони все це знають. І в приватному порядку всі це говорять. Вони говорять це приватно, але я говорю це публічно. Світ у великому боргу... перед президентом Трампом за керівництво цими зусиллями щодо забезпечення нашого майбутнього", - додав Нетаньягу.