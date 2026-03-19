"Хто може вказувати Трампу?" Нетаньягу відповів на закиди про втягнення США у війну

22:46 19.03.2026 Чт
2 хв
Прем'єр Ізраїлю відреагував на скандальну заяву ексдиректора контртерористичного центру США
aimg Іван Носальський
"Хто може вказувати Трампу?" Нетаньягу відповів на закиди про втягнення США у війну Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкинув звинувачення колишнього директора контртерористичного центру США Джо Кента про те, що ізраїльтяни "втягнули" американців у війну проти Ірану.

Як передає РБК-Україна, заяву Нетаньяху наводить The Times of Israel.

Читайте також: Більше військового бюджету РФ і Британії: ціна війни США з Іраном може зрости

"Хто взагалі може подумати, що хтось може вказувати президенту Дональду Трампу, що робити? Та облиште", - сказав глава ізраїльського уряду, коментуючи заяву Кента.

За словами Нетаньягу, Ізраїль і США в тісній координації досягають своїх цілей у війні проти Ірану з блискавичною швидкістю.

"Ідеологічні фанатики, ці божевільні бачать сенс свого існування у знищенні західної цивілізації та Америки, яка її очолює... Вони скалічили і поранили тисячі американців в Іраку та Афганістані. Вони вбили американських морпіхів у Бейруті. Вони підривали ваші посольства. Вони намагалися вбити американського президента Дональда Трампа", - нагадав прем'єр Ізраїлю.

За його словами, можливість появи у таких фанатиків ядерної зброї, якою вони зможуть атакувати будь-яке американське та європейське місто, є загрозою для США та решти світу.

"Якщо люди чесні, якщо лідери чесні, вони б зрозуміли, що ми ведемо не тільки нашу боротьбу, ми ведемо їхню боротьбу. Я говорю з десятками світових лідерів. Десятками. Вони все це знають. І в приватному порядку всі це говорять. Вони говорять це приватно, але я говорю це публічно. Світ у великому боргу... перед президентом Трампом за керівництво цими зусиллями щодо забезпечення нашого майбутнього", - додав Нетаньягу.

Звинувачення Кента

Нагадаємо, 17 березня директор контртерористичного центру США Джо Кент написав заяву на звільнення через війну США проти Ірану.

Він стверджував, що високопоставлені ізраїльські чиновники втягнули американців у цю війну.

За словами Кента, такі бойові дії не виправдовують ціну життів американських військовослужбовців.

Більше по темі:
Новини
Провал на 90 мільярдів: чим закінчився саміт лідерів ЄС для України та чи є "план Б"
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО