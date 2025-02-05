Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: полный список и сроки

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Отсрочка по состоянию здоровья

Во время мобилизации получить отсрочку от призыва могут военнообязанные граждане, которые имеют проблемы со здоровьем.

Речь идет об украинцах, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью.

Также это лица, которым предоставлен вывод военно-врачебной комиссии о временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с пересмотром ВЛК в определенный срок).

Отсрочка по семейным обстоятельствам

Есть ряд оснований, связанных с необходимостью ухода за членами семьи, которые предоставляют право на получение отсрочки от призыва военнообязанного:

Если на иждивении лица находится 3 и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца);

Лица, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет, если второй из родителей ребенка умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы;

Когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена ​​на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

Лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

Лица, воспитывающие тяжело больного ребенка, но у которого инвалидность не установлена ​​(тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи);

Лица, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели на содержании которых находится ребенок, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

Лица, занятые постоянным уходом за больной женой (мужем) и/или своим отцом или матерью (отцом или матерью жены (супруга);

Попечители лица, признанного судом недееспособным;

Военнообязанные, имеющие одного из своих родителей или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, когда такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом, отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы);

Если жена (муж) военнообязанного является лицом инвалидностью I или II группы (независимо от причины установления инвалидности).

Также отсрочка предоставляется военнообязанному, жена которого является лицом по инвалидности ІІІ группы, установленной ​​вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти руки, стопы, одного из парных органов, или при наличии психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу.

Бронирование

Работники отдельных предприятий могут получить отсрочку от мобилизации на основании бронирования.

Бронь для своих сотрудников имеют право оформить государственные учреждения, предприятия, учреждения и организации, осуществляющие деятельность в критически важных отраслях промышленности или определены критически важными для функционирования государства и Сил обороны.

Так, 100%-бронированию подлежат государственные служащие категории "А", руководители областных и районных организаций, председатели областных, районных, сельских, поселковых советов и мэры; конечные бенефициарные владельцы критически важных предприятий и члены наблюдательных советов; работники критически важных предприятий топливно-энергетического комплекса; технические работники операторов мобильной связи и Интернет; работники специализированных учреждений ООН и международных представительств.

Полную бронь получают медицинские работники (при условии, что в соответствующих заведениях они работают по основному месту работы):

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

заведений общественного здоровья,

учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе,

центров крови.

Также бронируется до 90% личного состава ГСЧС. При этом работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) имеют полную бронь.

В конце 2024 года правительство разрешило бронировать священнослужителей всех религиозных организаций.

Для ряда других категорий работников и компаний бронирование также может быть, но с определенными ограничениями. К примеру, госслужащие категорий "Б" и "В" могут быть забронированы не более чем на 50% от общего количества военнообязанных работников.

Напомним, что с 1 декабря прошлого года в Украине действуют обновленные правила бронирования. Так, работник, которого бронируют, должен стоять на воинском учете, не 6находиться в розыске, уточнить свои военно-учетные данные и быть официально трудоустроенным, а его зарплата не может быть ниже 20 тыс. грн.

По новым правилам, все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус и перебронировать работников до 28 февраля 2025. Весь процесс происходит онлайн через "Дию".

Отсрочка для студентов и преподавателей

На отсрочку от мобилизации имеют право соискатели профессионального или профессионально-технического, профессионального высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной форме и получают уровень образования, выше ранее полученного, а также докторанты и лица, зачисленные на интернатуру.

Также мобилизовать не могут преподавателей и научных работников: научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, педагогических работников учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отметим, порядок предоставления отсрочки для студентов и преподавателей был уточнен в декабре 2024. Теперь студентам предоставляется отсрочка на семестр (до 6 месяцев), а преподавателям на весь учебный год (с 1 сентября по 31 августа, если учебным заведением не установлены другие сроки).

При этом каникулы и окончание учебного года не являются основанием для утраты права на отсрочку.

Отсрочка для родственников погибших, пропавших без вести и тех, кто был в плену

Право на отсрочку от мобилизации также имеют:

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время АТО или полномасштабной войны;

во время АТО или полномасштабной войны; женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим ;

; члены семьи (муж, жена, сын, дочь, мать, родные или неполнородные брат или сестра) человека, которому посмертно присвоили звание Героя Украины.

Отметим, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому право на отсрочку от призыва на военную службу получили гражданские лица, находившиеся в плену РФ, а также женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или полнородный или неполнородный брат, сестра) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Ранее эта норма действовала только для военных

Как оформить отсрочку от мобилизации

Военнообязанный, который имеет основания для получения отсрочки от призыва во время мобилизации, должен обратиться в ТЦК и СП, где он состоит на учете, с соответствующим заявлением.

К заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие право на отсрочку от мобилизации. Это могут быть медицинские заключения, справки из учебных заведений, свидетельства о рождении детей и справки об инвалидности и т.д.

Для работников критически важных отраслей и тех, кто подлежит бронированию, отсрочку оформляет предприятие/учреждение. С 22 января 2025 работает упрощенная процедура бронирования на портале "Дия".

Студенты, аспиранты и докторанты, а также многодетные родители могут оформить отсрочку онлайн через "Резерв+". Такая же возможность скоро появится для других категорий.

Срок действия отсрочки

Срок отсрочки от мобилизации зависит от ее оснований. К примеру, она отменяется, когда кто-то из трех детей военнообязанного достигает совершеннолетия.

Для ряда категорий установлены следующие сроки действия отсрочки:

лицам с инвалидностью - на весь срок инвалидности;

студентам и аспирантам - в течение одного учебного семестра (но не дольше полугода);

преподавателям и учителям - на весь учебный год;

временно непригодным к службе по заключению ВЛК - в течение периода, указанного в заключении, но не дольше 12 месяцев;

чиновникам и госслужащим - на период, пока они работают на соответствующей должности;

работникам критически важных предприятий - не дольше 12 месяцев.

При подготовке материала использовались: текст закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", постановление Кабмина №76 от 27 января 2023 с изменениями о Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, постановление КМУ от 31 декабря 2024 №1558.