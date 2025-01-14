Заранее и без паузы в 72 часа. Кабмин упростил бронирование через "Дію"
Кабинет министров разрешил перебронировать работников от мобилизации через портал "Дія" без необходимости ждать 72 часа. Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта ля предприятий, которые подтвердили статус критически важных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.
Сообщается, что бронь таких работников будет производиться в режиме реального времени. Это решит проблему, которая возникала из-за 72-часовой паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового.
Кроме того, в полном объеме разрешили бронировать работников медицинских учреждений государственной и коммунальной форм собственности (раньше было 50% от количества военнообязанных). Это касается работников больниц, центров крови, учреждений судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.
Если руководитель не хочет ждать 28 февраля, чтобы перебронировать работников, нужно:
- подтвердить критичность по новым критериям
- аннулировать предварительное бронирование работника
- подать заявление на бронирование (в таком случае не нужно ждать 72 часа)
Как отметил вице-премьер по вопросам цифровизации Михаил Федоров, таким образом списки на бронирование можно подавать заранее - уже с 22 января.
"Никаких пауз между истечением предыдущего срока и оформлением нового - для непрерывной отсрочки работников. Критические предприятия могут подать заявления на бронирование с 22 января по 1 марта 2025 года без ожидания 72 часов", - отметил он.
Отметим, актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года.
Алгоритм действий на портале "Дія":
- зайти в кабинет гражданина и выбрать "Подать заявление"
- указать данные кандидатов для бронирования
- подтвердить, что зарплата работника 20 000+ гривен
- проверить заявление и подписать
Отметим, предприятия должны обновить статус критичности до 28 февраля: подать пакет документов, которые подтверждают соответствие критериям, в соответствующий орган - Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другой орган.
Подробная инструкция доступна по ссылке.
Напомним, ранее Кабинет министров упростил правила бронирования работников газовой сферы.
А в конце 2024 года разрешили бронировать священнослужителей всех религиозных организаций.
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