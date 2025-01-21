В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов и аспирантов

В "Резерв+" вернули отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов. Ранее они были недоступны из-за технических сбоев в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт заместителя главы Министерства обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко.

"Взаимодействие с Единой государственной электронной базой по вопросам образования налажено. А это значит, что мы возвращаем отсрочки для студентов, аспирантов и докторантов в "Резерв+", - написала Черногоренко.

Заместитель главы Минобороны по вопросам цифровизации добавила, что сейчас также прорабатывается возвращение и других типов отсрочек в "Резерв+".

"Резерв+"

18 мая вступил в силу обновленный законопроект о мобилизации. В частности было внедрено мобильное приложение под названием "Резерв+". Сервис предназначен для лиц, состоящих на воинском учете, включая призывников и резервистов. Скачать приложение можно на смартфоны через магазины приложений App Store и Google Play.

"Резерв+" создан для быстрого обновления персональных данных и обеспечивает доступ к информации, хранящейся в электронном реестре под названием "Оберіг". Это позволяет значительно упростить взаимодействие между военнообязанными и государственными органами, ответственными за мобилизационные мероприятия.

Впоследствии в "Резерв+" появились отсрочки от мобилизации, но из-за сбоя в Единой государственной электронной базе по вопросам образования они были временно недоступны.