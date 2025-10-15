Кто будет руководить Днепропетровской областью вместо Лысака: стало известно имя

Создание Одесской ОВА

Заметим, что ранее сегодня президент Украины образовал военную администрацию в Одессе. Согласно указу Зеленского, возглавит новосозданную районную администрацию Сергей Лысак, который до сегодняшнего дня занимал должность главы Днепропетровской ОВА.

Напомним, вчера, 14 октября президент Украины подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Причиной стал тот факт, что у Труханова обнаружили российское гражданство.

Также без украинского гражданства остались предатели:

Олег Царев,

Сергей Полунин.

Стоит отметить, что еще до этого президент сообщал, что в Одессе появится военно-гражданская администрация, ведь это необходимо для усиления обороны и поддержки города.