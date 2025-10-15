UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Хто керуватиме Дніпропетровською областю замість Лисака: стало відоме ім’я

Фото: тимчасовий голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко (adm.dp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Тимчасовим головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації призначено Владислава Гайваненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

На сайті ОП з'явився указ президента України Володимира Зеленського про тимчасове виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владиславом Гайваненком. 


 

Створення Одеської ОВА

Зауважимо, що раніше сьогодні президент України утворив військову адміністрацію в Одесі. Згідно указу Зеленського, очолить новостворену районну адміністрацію Сергій Лисак, який до сьогодні обіймав посаду глави Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, вчора, 14 жовтня президент України підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Причиною став той факт, що у Труханова виявили російське громадянство.

Також без українського громадянства залишилися зрадники:

  • Олег Царьов,
  • Сергій Полунін.

Варто зазначити, що ще до цього президент повідомляв, що в Одесі з'явиться військово-цивільна адміністрація, адже це необхідно для посилення оборони та підтримки міста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України